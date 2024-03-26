Франція обіцяє найближчим часом доставити в Україну 78 САУ Caesar
Франція планує найближчим часом доставити в Україну 78 самохідних артилерійських установок Caesar
Про це пише AP.
Про це на пресконференції у вівторок, 26 березня, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Він зазначив, що між Францією, Україною та Данією досягнуто домовленості про фінансування самохідних 155-мм САУ Caesar, що дозволить Франції "швидко доставити" їх.
За його словами, Франція також поставила завдання цього року доставити в Україну 80 тис. снарядів для 155-мм гармат - порівняно з 30 тис., доставленими з початку повномасштабного вторгнення.
Також Лекорню сказав, що Франція "бере участь у спробах виявити наявні запаси пороху та боєприпасів", які можна було б придбати в країнах за межами Євросоюзу в рамках чеської ініціативи.
- 12 березня Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar
- 26 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що готовий використати свої повноваження для реквізиції промислових потужностей або встановлення пріоритетів для виробників зброї з метою прискорення її виготовлення, аби допомогти Україні.
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