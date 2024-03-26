Міністр оборони Франції пообіцяв, що вимагатиме прискорити темпи виробництва озброєнь, щоб допомогти Україні

Про це повідомляє Reuters.

"Ці питання ... чітко стоять на порядку денному", - заявив Лекорню, додавши, що у зв'язку з виробництвом зенітних ракет і артилерійських снарядів запаси та виробничі лінії були особливо перевантажені.

Він також заявив, що може реквізувати запаси або наказати компаніям надати пріоритет певним замовленням, посилаючись на ракети Aster виробництва MBDA як на потенційний випадок для такого кроку.

За словами Лекорню, іноземний попит на зброю французького виробництва є високим, особливо на протиповітряні, артилерійські й радіолокаційні системи, які використовуються в Україні, але оборонна промисловість країни намагається не відставати від нього.