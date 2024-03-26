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Міністр оборони Франції пообіцяв, що вимагатиме прискорити темпи виробництва озброєнь, щоб допомогти Україні

26 березня, 2024 вiвторок
14:43
Світ на фото: Себастьєн Лекорню

У вівторок, 26 березня, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що готовий використати свої повноваження для реквізиції промислових потужностей або встановлення пріоритетів для виробників зброї з метою прискорення її виготовлення, аби допомогти Україні

Про це повідомляє Reuters.

"Ці питання ... чітко стоять на порядку денному", - заявив Лекорню, додавши, що у зв'язку з виробництвом зенітних ракет і артилерійських снарядів запаси та виробничі лінії були особливо перевантажені.

Він також заявив, що може реквізувати запаси або наказати компаніям надати пріоритет певним замовленням, посилаючись на ракети Aster виробництва MBDA як на потенційний випадок для такого кроку.

За словами Лекорню, іноземний попит на зброю французького виробництва є високим, особливо на протиповітряні, артилерійські й радіолокаційні системи, які використовуються в Україні, але оборонна промисловість країни намагається не відставати від нього.

  • 22 березня повідомлялось, що Берлін і Париж підписали угоду, яка дозволяє французько-німецькій оборонній компанії KMW+Nexter Defense Systems (KNDS), яка зокрема виготовляє танки, створити філію в Україні.
Теги:
Україна
Франція
Війна з Росією
допомога Україні
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