Німеччина та Франція дозволили виробнику танків KNDS створити підрозділ в Україні
Берлін і Париж підписали угоду, яка дозволяє французько-німецькій оборонній компанії KMW+Nexter Defense Systems (KNDS), яка зокрема виготовляє танки, створити філію в Україні
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Reuters.
Він заявив, що країни досягли угоди, завдяки якій виробник танків KNDS зможе створити філію в Україні.
"Ми оголошуємо, що KNDS (...) німецько-французька компанія закріпиться в Україні з місцевим підрозділом", - сказав Лекорню на зустрічі в Берліні з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
Зазначено, що філія KNDS має випускати запчастини й навчати місцевий персонал.
KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) - це спільне підприємство двох виробників бронетехніки, яке було утворене шляхом об'єднання німецької фірми Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter Systems.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.72 Купівля 38.72Продаж 39.23
- EUR Купівля 42.03Продаж 42.8
- Актуальне
- Важливе