Німеччина та Франція дозволили виробнику танків KNDS створити підрозділ в Україні

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Reuters.

Він заявив, що країни досягли угоди, завдяки якій виробник танків KNDS зможе створити філію в Україні.

"Ми оголошуємо, що KNDS (...) німецько-французька компанія закріпиться в Україні з місцевим підрозділом", - сказав Лекорню на зустрічі в Берліні з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Зазначено, що філія KNDS має випускати запчастини й навчати місцевий персонал.

KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) - це спільне підприємство двох виробників бронетехніки, яке було утворене шляхом об'єднання німецької фірми Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter Systems.