Турецька компанія Baykar будує завод в Україні, в який інвестує $95,5 млн, - експерт Defense Express Рябих

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у етері телеканалу "Еспресо".

"Турецька компанія Baykar Makina продовжує реалізовувати домовленості, які були укладені раніше. Відповідно до заяв представника компанії, зараз побудова цього підприємства на території України відбувається згідно з запланованим графіком. Компанія вкладає свої власні інвестиції в завод, близько 95,5 млн доларів", - повідомив він.

Раніше повідомлялося про плани введення у стрій цього підприємства в 2025 році, зауважив експерт Defense Express.

"Baykar Makina, з державною підтримкою, не боїться інвестувати у підприємство і розгортає його безпосередньо на території нашої країни. Вони впевнені в реалізації цього проєкту, де працюватиме близько 500 працівників. Ймовірно, будуть виготовлятися безпілотники з достатньо потужним темпом, йдеться про виробництво до 10 безпілотників класу Bayraktar TB2 або навіть Bayraktar TB3 на території України", - зазначив Рябих.

Представники кампанії раніше повідомляли, що отримали від уряду Туреччини ліцензію на можливість розгортання виробництва на території України двох типів безпілотників - Bayraktar TB2 і стратегічний безпілотник більш важкого класу БПЛА Akıncı, нагадав експерт.