Турецька компанія Baykar будує завод в Україні, в який інвестує $95,5 млн, - експерт Defense Express Рябих
Турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу в Україні, на якому працюватимуть близько 500 людей
Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у етері телеканалу "Еспресо".
"Турецька компанія Baykar Makina продовжує реалізовувати домовленості, які були укладені раніше. Відповідно до заяв представника компанії, зараз побудова цього підприємства на території України відбувається згідно з запланованим графіком. Компанія вкладає свої власні інвестиції в завод, близько 95,5 млн доларів", - повідомив він.
Раніше повідомлялося про плани введення у стрій цього підприємства в 2025 році, зауважив експерт Defense Express.
"Baykar Makina, з державною підтримкою, не боїться інвестувати у підприємство і розгортає його безпосередньо на території нашої країни. Вони впевнені в реалізації цього проєкту, де працюватиме близько 500 працівників. Ймовірно, будуть виготовлятися безпілотники з достатньо потужним темпом, йдеться про виробництво до 10 безпілотників класу Bayraktar TB2 або навіть Bayraktar TB3 на території України", - зазначив Рябих.
Представники кампанії раніше повідомляли, що отримали від уряду Туреччини ліцензію на можливість розгортання виробництва на території України двох типів безпілотників - Bayraktar TB2 і стратегічний безпілотник більш важкого класу БПЛА Akıncı, нагадав експерт.
-
8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".
-
11 вересня гендиректор компанії Baykar заявив, що через війну не планує скасовувати плани з будівництва заводу в Україні.
-
28 жовтня генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар повідомив, що, попри деякі перешкоди, план з будівництва заводу в Україні просувається.
-
Також 30 квітня 2023 року Україна за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині підписала три нові угоди з компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar.
-
10 липня міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні.
-
6 лютого 2024 року виконавчий директор Baykar розповів, скільки безпілотників на рік вироблятиме завод в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.5 Купівля 37.5Продаж 38.08
- EUR Купівля 40.46Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе