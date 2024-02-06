Виконавчий директор Baykar розповів, скільки безпілотників на рік вироблятиме завод в Україні

Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що на заводі в Україні працюватимуть близько 500 людей та виготовлятимуться приблизно 120 безпілотників на рік. Однак ще не вирішено, на якій моделі дронів буде зосереджено виробництво - на ТВ2 чи ТВ3.

"Наш завод будується... Нам потрібно близько 12 місяців, щоб закінчити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішньої техніки, обладнання та організаційної структури. Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей", - сказав Байрактар.

Також він наголосив, що плани щодо будівництва заводу попри військову агресію РФ проти України "просуваються вперед", і їх "ніщо" не зможе зупинити.

Що відомо про завод з виробництва Bayraktar

8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".

11 вересня у гендиректор компанії Baykar заявив, що через війну не планує скасовувати плани з будівництва заводу в Україні.

28 жовтня генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар повідомив, що попри деякі перешкоди, план з будівництва заводу в Україні просувається.

Також 30 квітня 2023 року Україна за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині підписала три нові угоди із компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar.

10 липня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів в Україні.