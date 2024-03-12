САУ Caesar, міномети та 155-мм снаряди: Данія повідомила про новий пакет допомоги Україні
Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Данії.
Пакет передбачає передачу Україні САУ Caesar, самохідних 120-мм мінометів та боєприпасів до них.
Гроші на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди – у співпраці з Естонією та Чехією.
"Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми вносимо істотний внесок у боротьбу за свободу України... Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і посилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Це вже 16-й пакет військової допомоги, який Данія надасть Україні для захисту від російської агресії.
- У кінці лютого повідомлялося, що Данія виділила грант $1,45 млн на відновлення трьох українських міст, зокрема Львова.
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