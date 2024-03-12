САУ Caesar, міномети та 155-мм снаряди: Данія повідомила про новий пакет допомоги Україні

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Данії.

Пакет передбачає передачу Україні САУ Caesar, самохідних 120-мм мінометів та боєприпасів до них.

Гроші на Caesar Данія виділила у співпраці з Францією, а на 155-мм артилерійські снаряди – у співпраці з Естонією та Чехією.

"Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми вносимо істотний внесок у боротьбу за свободу України... Допомога надана у співпраці з нашими союзниками і посилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Це вже 16-й пакет військової допомоги, який Данія надасть Україні для захисту від російської агресії.