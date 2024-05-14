Наступ РФ на Харківщині: Сили оборони в районі Лук’янців та Вовчанська перемістились на більш вигідні позиції, - Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 23:00 14 травня.

"Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках", - пише Генштаб.

З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, росіяни завдали 3 ракетних удари та більше ніж 320 - дронами-камікадзе.

Загалом відбулось понад 2,4 тис. обстрілів позицій наших військ. Російські терористи скинули на територію України майже 70 керованих авіабомб.

Ситуація на фронті та обстріли України

"На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають", - йдеться у заяві Генштабу стосовно Харківщини.

Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Йдуть контратакувальні дії. У ЗСУ наголосили, що ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони.

На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, змін у стані та положенні військ не відбулось.

та областях, змін у стані та положенні військ не відбулось. На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лук’янці - Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лук’янці - Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають. На Куп’янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – Мясожарівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має. Крім того, наші війська відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках.

напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – Мясожарівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має. Крім того, наші війська відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках. На Лиманському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника на напрямках Червонопопівка – Іванівка та Житлівка – Терни. Втрат позицій не допущено.

напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника на напрямках Червонопопівка – Іванівка та Житлівка – Терни. Втрат позицій не допущено. На Сіверському напрямку наші війська відбили 5 атак РФ на напрямках Золотарівка - Івано-Дар’ївка, Миколаївка – Спірне, Веселе – Верхньокамянське, тривають 4 бойових зіткнення, ситуація контрольована.

напрямку наші війська відбили 5 атак РФ на напрямках Золотарівка - Івано-Дар’ївка, Миколаївка – Спірне, Веселе – Верхньокамянське, тривають 4 бойових зіткнення, ситуація контрольована. На Краматорському напрямку підрозділи наших військ відбили 12 атак противника на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Іванівське, Бахмут – Кліщіївка, Одрадівка – Кліщіївка, Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка, Миколаївка – Біла Гора, продовжуються 9 бойових зіткнень, втрат позицій не допущено. Наші війська проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

напрямку підрозділи наших військ відбили 12 атак противника на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Іванівське, Бахмут – Кліщіївка, Одрадівка – Кліщіївка, Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка, Миколаївка – Біла Гора, продовжуються 9 бойових зіткнень, втрат позицій не допущено. Наші війська проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх. На Покровському напрямку наші підрозділи відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Архангельське – Євгенівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл; Очеретине – Соловйове, Новобахмутівка – Соловйове, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Орлівка - Новоселівка Перша, Тоненьке - Уманське, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове. Триває 7 бойових зіткнень. В ході боїв, внаслідок штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу противника на окремих напрямках наші підрозділи змінили позиції для збереження життя військовослужбовців та покращення тактичного положення.

напрямку наші підрозділи відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Архангельське – Євгенівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл; Очеретине – Соловйове, Новобахмутівка – Соловйове, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Орлівка - Новоселівка Перша, Тоненьке - Уманське, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове. Триває 7 бойових зіткнень. В ході боїв, внаслідок штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу противника на окремих напрямках наші підрозділи змінили позиції для збереження життя військовослужбовців та покращення тактичного положення. На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили 7 атак противника на напрямках Старомихайлівка - Красногорівка, Мар’їнка – Георгіївка, Славне – Новомихайлівка, триває 2 бойових зіткнення.

напрямку підрозділи наших військ відбили 7 атак противника на напрямках Старомихайлівка - Красногорівка, Мар’їнка – Георгіївка, Славне – Новомихайлівка, триває 2 бойових зіткнення. На Времівському напрямку успішно відбито 10 атак противника на напрямку Солодке - Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. Також наші воїни проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

напрямку успішно відбито 10 атак противника на напрямку Солодке - Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. Також наші воїни проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх. На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили 3 атаки противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине, противник успіху не мав.

напрямку підрозділи наших військ відбили 3 атаки противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине, противник успіху не мав. На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наші війська з лівобережжя Дніпра. Зафіксовано 5 атак росіян на напрямку Олешківські Піски - Кринки, ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наші війська з лівобережжя Дніпра. Зафіксовано 5 атак росіян на напрямку Олешківські Піски - Кринки, ситуація контрольована, втрат позицій не допущено. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Втрати росіян

"По усій лінії фронту наші мужні воїни продовжували стримувати натиск ворога, нищити його особовий склад та техніку", - наголошує Генштаб.

Загалом з початку доби російські окупанти втратили 1075 осіб вбитими та пораненими, 251 одиницю озброєння та військової техніки.

Втрати особового складу ворога на Харківському напрямку за сьогодні: 162 військовослужбовців. Знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.