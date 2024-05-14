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Наступ РФ на Харківщині: Сили оборони в районі Лук’янців та Вовчанська перемістились на більш вигідні позиції, - Генштаб

14 травня, 2024 вiвторок
23:55
Війна з Росією фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Зміст

Ввечері вівторка, 14 травня, стало відомо, що українські війська перемістились на більш вигідні позиції в районі Лук’янців та Вовчанська Харківської області

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 23:00 14 травня.

"Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках", - пише Генштаб.

З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, росіяни завдали 3 ракетних удари та більше ніж 320 - дронами-камікадзе.

Загалом відбулось понад 2,4 тис. обстрілів позицій наших військ. Російські терористи скинули на територію України майже 70 керованих авіабомб. 

Ситуація на фронті та обстріли України

"На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають", - йдеться у заяві Генштабу стосовно Харківщини.

Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Йдуть контратакувальні дії. У ЗСУ наголосили, що ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони. 

  • На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, змін у стані та положенні військ не відбулось.
  • На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лук’янці - Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне -  Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – Мясожарівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має. Крім того, наші війська відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках.
  • На Лиманському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника на напрямках Червонопопівка – Іванівка та Житлівка – Терни. Втрат позицій не допущено.
  • На Сіверському напрямку наші війська відбили 5 атак РФ на напрямках Золотарівка -  Івано-Дар’ївка, Миколаївка – Спірне, Веселе – Верхньокамянське, тривають 4 бойових зіткнення, ситуація контрольована.
  • На Краматорському напрямку підрозділи наших військ відбили 12 атак противника на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Іванівське, Бахмут – Кліщіївка, Одрадівка – Кліщіївка, Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка, Миколаївка – Біла Гора, продовжуються 9 бойових зіткнень, втрат позицій не допущено. Наші війська проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.
  • На Покровському напрямку наші підрозділи відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине -  Новоолександрівка, Архангельське – Євгенівка,  Архангельське – Калинове, Архангельське – Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл; Очеретине – Соловйове,  Новобахмутівка – Соловйове, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Орлівка - Новоселівка Перша, Тоненьке -  Уманське, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове. Триває 7 бойових зіткнень. В ході боїв, внаслідок штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу противника на окремих напрямках наші підрозділи змінили позиції для збереження життя військовослужбовців та покращення тактичного положення.
  • На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили 7 атак противника на напрямках  Старомихайлівка - Красногорівка, Мар’їнка – Георгіївка,  Славне – Новомихайлівка, триває 2 бойових зіткнення. 
  • На Времівському напрямку успішно відбито 10 атак противника на напрямку Солодке -  Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. Також наші воїни проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.
  • На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили 3 атаки противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине, противник успіху не мав.
  • На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наші війська з лівобережжя Дніпра. Зафіксовано 5 атак росіян на напрямку Олешківські Піски - Кринки, ситуація контрольована, втрат позицій не допущено. 
  • На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.  

Втрати росіян

"По усій лінії фронту наші мужні воїни продовжували стримувати натиск ворога, нищити його особовий склад та техніку", - наголошує Генштаб.

Загалом з початку доби російські окупанти втратили 1075 осіб вбитими та пораненими, 251 одиницю озброєння та військової техніки. 

Втрати особового складу ворога на Харківському напрямку за сьогодні: 162 військовослужбовців. Знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки. 

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебуває на бойових позиціях і працює на ключових місцях.
Теги:
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Росія
Харків
російська армія
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