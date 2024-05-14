Наступ РФ на Харківщині: Сили оборони в районі Лук’янців та Вовчанська перемістились на більш вигідні позиції, - Генштаб
Ввечері вівторка, 14 травня, стало відомо, що українські війська перемістились на більш вигідні позиції в районі Лук’янців та Вовчанська Харківської області
Про це йдеться у зведенні Генштабу за 23:00 14 травня.
"Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках", - пише Генштаб.
З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, росіяни завдали 3 ракетних удари та більше ніж 320 - дронами-камікадзе.
Загалом відбулось понад 2,4 тис. обстрілів позицій наших військ. Російські терористи скинули на територію України майже 70 керованих авіабомб.
Ситуація на фронті та обстріли України
"На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають", - йдеться у заяві Генштабу стосовно Харківщини.
Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Йдуть контратакувальні дії. У ЗСУ наголосили, що ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони.
- На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, змін у стані та положенні військ не відбулось.
- На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лук’янці - Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.
- На Куп’янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – Мясожарівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має. Крім того, наші війська відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках.
- На Лиманському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника на напрямках Червонопопівка – Іванівка та Житлівка – Терни. Втрат позицій не допущено.
- На Сіверському напрямку наші війська відбили 5 атак РФ на напрямках Золотарівка - Івано-Дар’ївка, Миколаївка – Спірне, Веселе – Верхньокамянське, тривають 4 бойових зіткнення, ситуація контрольована.
- На Краматорському напрямку підрозділи наших військ відбили 12 атак противника на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Іванівське, Бахмут – Кліщіївка, Одрадівка – Кліщіївка, Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка, Миколаївка – Біла Гора, продовжуються 9 бойових зіткнень, втрат позицій не допущено. Наші війська проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.
- На Покровському напрямку наші підрозділи відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Архангельське – Євгенівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл; Очеретине – Соловйове, Новобахмутівка – Соловйове, Семенівка - Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Орлівка - Новоселівка Перша, Тоненьке - Уманське, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове. Триває 7 бойових зіткнень. В ході боїв, внаслідок штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу противника на окремих напрямках наші підрозділи змінили позиції для збереження життя військовослужбовців та покращення тактичного положення.
- На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили 7 атак противника на напрямках Старомихайлівка - Красногорівка, Мар’їнка – Георгіївка, Славне – Новомихайлівка, триває 2 бойових зіткнення.
- На Времівському напрямку успішно відбито 10 атак противника на напрямку Солодке - Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. Також наші воїни проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.
- На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили 3 атаки противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине, противник успіху не мав.
- На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наші війська з лівобережжя Дніпра. Зафіксовано 5 атак росіян на напрямку Олешківські Піски - Кринки, ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.
- На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.
Втрати росіян
"По усій лінії фронту наші мужні воїни продовжували стримувати натиск ворога, нищити його особовий склад та техніку", - наголошує Генштаб.
Загалом з початку доби російські окупанти втратили 1075 осіб вбитими та пораненими, 251 одиницю озброєння та військової техніки.
Втрати особового складу ворога на Харківському напрямку за сьогодні: 162 військовослужбовців. Знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебуває на бойових позиціях і працює на ключових місцях.
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