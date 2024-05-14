Сирський перебуває на бойових позиціях і працює на ключових місцях, - Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, воїни знищують росіян, які намагаються просуватись. Ситуація достатньо напружена.

"Але ми посилили напрямки, зокрема харківський. Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і дякую кожному за ефективність. Дякую всім, хто допомагає Україні! Слава всім нашим воїнам, кожному й кожній, хто захищає нашу державу і людей!", - заявив Володимир Зеленський.