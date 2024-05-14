Путін підписав укази про призначення нового кабміну та офіційно затвердив на посаді міністра оборони Білоусова

Про це йдеться на сайті Кремля.

Раніше новопризначений міністр оборони Росії Білоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра й радника Путіна з економічної політики.

Натомість замість Білоусова першим віцепрем'єром став Денис Мантуров.

Також очільник Кремля підписав документи про затвердження нових міністрів уряду, й офіційно призначив очільників міністерств спорту, транспорту, промисловості й торгівлі, енергетики, а також міністерства сілького господарства.