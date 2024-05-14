Путін підписав укази про призначення нового кабміну та офіційно затвердив на посаді міністра оборони Білоусова
Сьогодні, 14 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призначення на посаду очільника міністерства оборони РФ Андрія Білоусова
Про це йдеться на сайті Кремля.
Раніше новопризначений міністр оборони Росії Білоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра й радника Путіна з економічної політики.
Натомість замість Білоусова першим віцепрем'єром став Денис Мантуров.
Також очільник Кремля підписав документи про затвердження нових міністрів уряду, й офіційно призначив очільників міністерств спорту, транспорту, промисловості й торгівлі, енергетики, а також міністерства сілького господарства.
- Російський диктатор Путін 12 травня оголосив про кадрові зміни в уряді Кремля – Сєргєя Шойгу на посаді міністра оборони Росії має замінити Андрєй Бєлоусов, який у попередньому уряді був першим заступником голови уряду.
- 14 травня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що новий міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов не розуміється на військовій справі.
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