Грабуватиме бюджет армії краще, ніж Шойгу: "Інформаційний спротив" про нового міністра оборони РФ Бєлоусова

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Здивувало те, що на посаду міністра оборони РФ було призначено Бєлоусова. Це економіст-кібернетик, і він далекій від військової справи. Скоріш за все, це призначення більше для ревізії. Тут є два моменти: або це ревізія та раціональний підхід до використання ресурсу та бюджету, який виділяється на російську армію. Або, якщо реалістично дивитися, то це скоріш за все, це ідеалізація формату корупційних схем, які існували за часів Шойгу", - зауважив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", Шойгу не розумівся на військовій справі, а Бєлоусов тим більше не розуміється на військовій справі.

"Можливо Бєлоусов, що буде для нас негативним, буде більш раціонально використовувати кошти на ті чи інші операції. Або, що буде для нас кращим варіантом, він буде краще, ніж Шойгу грабувати бюджет російської армії", - припустив Коваленко.