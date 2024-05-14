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Чому Путін змінив Шойгу та хто такий Андрєй Бєлоусов

Катерина Бенюк
14 травня, 2024 вiвторок
07:00
Пояснюємо Путін і Білоусов
Зміст

Російський диктатор Путін оголосив про кадрові зміни в уряді Кремля – Сєргєя Шойгу на посаді міністра оборони Росії має замінити Андрєй Бєлоусов, який у попередньому уряді був першим заступником голови уряду

Еспресо зібрало інформацію про нового очільника “міністерства окупації Росії”: хто такий Андрєй Бєлоусов та чому він замінив Шойгу.

Зі статті ви дізнаєтесь:

  • Біографічна довідка про нового міністра оборони РФ
  • Чому Путін замінив Шойгу на Бєлоусова
  • Реакція західних лідерів
  • Що про кадрові зміни в Міноборони Росії думають в Україні.

Біографічна довідка Андрєя Бєлоусова

Відомо, що Бєлоусов ніколи не був військовим. Він народився 1959 року в сім'ї радянського економіста Рема Білоусова,  а у 1981 році закінчив економічний факультет МДУ. З 1999 року входив до складу колегії міністерства економіки РФ та консультував низку російських прем’єрів: від Євгенія Прімакова до Міхаїла Фрадкова.

З 2006 по 2008 рік був заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Германа Грефа, а у 2008 році Путін призначив Бєлоусова директором департаменту економіки і фінансів уряду.

У 2012 році Бєлоусов піднявся по кар’єрних сходах та рік був міністром економічного розвитку РФ. Згодом, до 2020 року, був помічником Путіна, а з 21 січня 2020 року був призначений першим заступником голови уряду РФ в уряді Михайла Мішустіна.

Андрій Білоусов

Фото: Getty Images

Міжнародні санкції проти Андрєя Бєлоусова

Бєлоусов із 2022 року перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав. Потрапив він до санкційного списку через заклик до російських олігархів продовжити співпрацю з підсанкційними російськими банками США та підтримки анексії Криму.

Саме Бєлоусов запевняв, що російська економіка може витримати анексію Криму та санкції, які запровадили західні країни.

Реакція Заходу

Західні лідери відреагували на призначення Андрєя Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії з обережністю та увагою до його попередньої ролі у російській економіці. 

Однією з перших реакцій була заява міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса. У мережі Х він написав, що Андрєй Бєлоусов є лише черговою маріонеткою російського диктатора.

"Сєргєй Шойгу спостерігав за понад 355 тисячами втрат серед власних солдатів і масовими стражданнями цивільного населення під час незаконної кампанії в Україні. Росії потрібен міністр оборони, який би скасував цю катастрофічну спадщину та припинив вторгнення, але все, що вони отримають, це ще одну маріонетку Путіна", – йдеться у його дописі.


 

Також свою думку висловив президент Литви Гітанас Науседа. Він зазначив, що заміна міністра є частиною стратегії для продовження війни в Україні.

Як пише Delfi, президент Литви заявив:

"Я настільки не вірю в цей режим, що не вірю і в їхню мотивацію, їхні рішення. Усе це робиться для внутрішнього ринку, усе це робиться для продовження цієї війни, і давайте не будемо плекати ілюзій, що Владімір Путін готовий до якихось мирних переговорів, він відчуває, що тепер взяв на себе ініціативу війни, він бачить затримку підтримки України з боку Заходу і відчуває себе здатним робити те, що робить".

Колишній полковник британської військової розвідки Філіп Інгрем вважає, що призначення Андрія Бєлоусова дасть змогу Путіну утримати Шойгу на відстані, водночас привівши на його місце людину, яка зможе впоратися з наслідками корупції в російському Міністерстві оборони.

Що пишуть західні ЗМІ

Встигли написати про кадрові зміни у Кремлі й західні ЗМІ. Ось деякі з їхніх висновків:

"Його призначення відповідає логіці все більшої мілітаризації російської економіки, щоб протистояти не тільки викликам війни в Україні, але і тривалої конфронтації із Заходом", — пише французька Le Monde.

"Призначення, про яке було оголошено в неділю після чотириденних святкових вихідних у Росії, було ретельно вивірено за тоном, щоб не припускати сейсмічних змін на тлі війни, що триває в Україні й не сигналізувати про те, що призначення Шойгу — це зниження на посаді", – пише Washington Post

"Перестановки в кабінеті міністрів стали рідкісною подією для Путіна, який зазвичай уникає поспішних змін, і вони можуть ознаменувати поворотний момент у більш ніж дворічній війні Росії в Україні", – резюмують у New York Times.

Німецький таблоїд Bild зазначає, що Путін "добре знає Бєлоусова: він був його головним економічним радником до 2020 року, а згодом став заступником прем'єр-міністра. А тепер – міністр оборони". На думку Bild, "спірним" є те, що "Бєлоусов не має військової освіти і повністю зосереджений на економіці".

Андрій Білоусов

Фото: Getty Images

Реакція України на зміну очільника міноборони РФ

Позиція України щодо призначення Андрєя Бєлоусова міністром оборони РФ відображає занепокоєння щодо підготовки Кремля до затяжної війни. Згідно з аналітичними звітами, такі кадрові зміни можуть свідчити про наміри Росії мобілізувати економіку для підтримки тривалої війни та можливої підготовки до майбутньої конфронтації з країнами НАТО. 

Як пишуть у Defence Express, призначення Бєлоусова точно стало сюрпризом, бо він немає жодного відношення до збройних сил. Але це людина, яка користується доволі високим рівнем довіри Путіна. Бо безпосередньо у путінській "колоді" він з 2007 року, коли той, бувши ще прем'єром, призначив його директором департаменту економіки та фінансів апарату президента РФ.

Український журналіст та письменник Дмитро Вовнянко додає, що сам факт того, що на міноборони ставлять не професійного армійського логіста, а чиновника з номенклатури, свідчить про серйозні проблеми російської економіки.

Експерт Дмитро Золотухін передбачив внутрішній конфлікт у силовому блоці між Бєлоусовим та начальником Генштабу Валєрієм Гєрасімовим.

"До Бєлоусова побіжать усі ті, хто не домовився з Шойгу та його посіпаками”, — припустив він. “На випадок майбутніх переговорів між українською та російською сторонами цивільний міністр оборони матиме вигідний вигляд для Заходу", - додає Золотухін.

путін та шойгу

Фото: gettyimages

Чому Путін замінив Шойгу на Бєлоусова

Аналітики вважають, що призначення Бєлоусова пов’язане з бажанням Путіна мобілізувати економіку для підтримки тривалої війни й підвищення ефективності використання оборонного бюджету. 

До прикладу, як йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни, висунення кандидатом на посаду нового міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова "пов’язане з високим рівнем корупції у Міноборони РФ та свідчить про підготовку Кремля до затяжної війни з Україною".

В ISW нагадали, що "оборонне відомство під керівництвом Сєргєя Шойгу боролося зі звинуваченнями в корупції на високому рівні та бюрократичній інертності, стикаючись із постійною нищівною критикою з боку російських воєнних оглядачів".

У звіті зазначили, що "нещодавно Бєлоусов також висвітлив проєкт держзамовлення на 4,4 млрд рублів (приблизно 48 млн доларів) на виробництво безпілотників до 2030 року, а також плани з фінансової підтримки виробників безпілотників, навчання розробників і операторів безпілотників".

"Зосередженість на максимізації технологічних інновацій та обсягів виробництва російського ОПК, особливо у сфері безпілотників, ймовірно, буде надзвичайно цінною для військових зусиль Кремля — останнім часом йому доводиться рахуватися з розривом між російським виробництвом безпілотників і сучасними реаліями поля бою", – кажуть в ISW.

У Defence Express зазначають, що причини такого призначення, скоріш за все, полягають у тому, що Бєлоусов має налагодити роботу військово-промислового комплексу РФ.

Там також резюмують, що Бєлоусов, скоріш за все, також почне активно "переливати" ресурси з одних галузей економіки у військово-промисловий комплекс. І у будь-якому випадку, заміна Шойгу на Бєлоусова це доволі сильний крок для Путіна, який вирішив перекинути саме на напрям військово-промислового комплексу дуже цінну фігуру. 

Як пише кореспондент ВВС Ілля Барабанов, призначення Бєлоусова прямо свідчить про намір російського диктатора "грати в довгу".

"При переведенні економіки країни на воєнні рейки, коли оборонка стає головним чинником, який не дає економіці впасти в умовах міжнародних санкцій, вибір Андрія Бєлоусова як нового міністра оборони може бути логічним кроком. Він говорить нам про те, що війна — це надовго, економіка на воєнних рейках — також, а жодного мирного майбутнього російський лідер для себе не планує".

Теги:
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політика
Володимир Путін
російська армія
Захід
санкції проти Росії
Війна з Росією
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