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Переможні новини 811-го дня війни: далекобійна зброя від США вже цього літа і 2 млрд євро від Євросоюзу

Тетяна Яворська
14 травня, 2024 вiвторок
20:00
Перемога України переможні новини
Зміст

Українські захисники знищили ЗРК за 25 млн доларів, експерти назвали види далекобійної зброї, що його США можуть передати для ЗСУ вже цього літа, а ЄС дав старт програмі, що передбачає допомогу Україні на 50 млрд євро

ЄС надасть Україні 50 млрд євро, з них майже 2 млрд – найближчим часом

Європейський Союз підтримав план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility яка передбачає надання Україні 50 млрд євро. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Найближчим часом Україна повинна отримати 1,89 млрд євро. 

Шмигаль зазначив, що завдяки схваленню плану вдасться повноцінно запустити Ukraine Facility. 

"Загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", – написав очільник українського уряду.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

Експерти оцінили, яку далекобійну зброю США передасть Україні цього літа

Україна зможе використовувати на фронті нову далекобійну зброю вже влітку цього року. Завданням США і західних союзників є підготовка Києва до переговорів у власних інтересах з позиції сили. Про це заявила ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

"Потреби України зростають, але, я думаю, ми продовжимо їй допомагати – зокрема новими та більш далекобійними озброєннями, які ви побачите в роботі на фронті вже цього літа", – цитує Нуланд Defense Express.

Військові оглядачі пропускають, що може йтися про ракети ATACMS із дальністю 300 км. Інший варіант – крилата ракета для літаків тактичної авіації AGM-158 JASSM. Ця ракета інтегрована під F-16 і має 450-кілограмову бойову частину. У старій версії від 2003 року має дальність 370 км, а сучасніша, від 2014 року – 900 км. 

"Звісно перелік далекобійного озброєння США на цьому не завершується, але далі починають вже більш фантастичні варіанти. Зокрема далекобійні крилаті ракети Tomahawk для пуску із наземних пускових установок", – йдеться в матеріалі.

Сили оборони знищили на півдні ЗРК за $25 млн і три гармати

Впродовж доби Сили оборони на південному напрямку знищили 41 одиницю озброєння та військової техніки, а також ліквідували 140 російських військовослужбовців. Про це повідомила Армія Inform. 

"Наші захисники успішно уразили реактивну систему залпового вогню, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", три гармати та міномет. Також вдалося знищити 17 одиниць автобронетехніки, розвідувальний БПЛА, дві станції радіоелектронної боротьби, 3 комплекси відеоспостереження "Муром-М", комплекс зв’язку Starlink, 6 аерофотостанцій, гідроскутер і три 3 човни", – йдеться в повідомленні.

Також захисники знищили місце зберігання боєприпасів, пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби, місце пуску БПЛА та два спостережні пункти.

Зенітно-ракетні комплекси "Тор" виготовляють із 1980-х. "Тор-М2" – одна з останніх модифікацій. Головною відмінністю комплексу є можливість вести вогонь на ходу без зупинок. Вартість ЗРК – від 25 млн доларів.

Україна приєдналася до багатонаціональної мережі бойових лабораторій

Україна приєдналася як гостьовий партнер до багатонаціональної ініціативи – Об'єднаної мережі бойових лабораторій (CFBLNet). Лабораторії мережі використовують розробники систем для тестувань, спільних навчань та верифікації розробок. Про це повідомило Міноборони України.

Спонсором участі України в ініціативі стала Агенція НАТО зі зв'язку та інформацію (NCIA), з якою Міністерство оборони України підписало технічну угоду. 

У міністерстві оборони кажуть, що участь в мережі бойових лабораторій розширить можливості України щодо тестування бойових систем на взаємосумісність та готовність до застосування у багатонаціональних операціях. 

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допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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