"Звозять тіла з півночі Харківщини, щоб не "травмувати" жителів Білгорода": росіяни розгортають нові морги на ТОТ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Активісти зазначають, що нові морги розгортають переважно на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

"Додаткові місця зберігання трупів людей, які "досягли цілей СВО", розгортають переважно на ТОТ Луганщини, зокрема у приміщеннях, які не передбачені для цього. Туди звозять навіть тіла з півночі Харківщини, аби не “травмувати” мешканців Бєлгорода", - йдеться у повідомленні.