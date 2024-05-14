"Звозять тіла з півночі Харківщини, щоб не "травмувати" жителів Білгорода": росіяни розгортають нові морги на ТОТ
Через активізацію наступальних дій та зростання втрат ворога росіяни розгортають додаткові морги на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Активісти зазначають, що нові морги розгортають переважно на тимчасово окупованих територіях Луганської області.
"Додаткові місця зберігання трупів людей, які "досягли цілей СВО", розгортають переважно на ТОТ Луганщини, зокрема у приміщеннях, які не передбачені для цього. Туди звозять навіть тіла з півночі Харківщини, аби не “травмувати” мешканців Бєлгорода", - йдеться у повідомленні.
- 9 травня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині виявили сотні нових могил місцевих із підрозділів росармії.
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