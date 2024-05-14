Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Звозять тіла з півночі Харківщини, щоб не "травмувати" жителів Білгорода": росіяни розгортають нові морги на ТОТ

"Звозять тіла з півночі Харківщини, щоб не "травмувати" жителів Білгорода": росіяни розгортають нові морги на ТОТ

14 травня, 2024 вiвторок
20:54
Війна з Росією знищені окупанти
Зміст

Через активізацію наступальних дій та зростання втрат ворога росіяни розгортають додаткові морги на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Активісти зазначають, що нові морги розгортають переважно на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

"Додаткові місця зберігання трупів людей, які "досягли цілей СВО", розгортають переважно на ТОТ Луганщини, зокрема у приміщеннях, які не передбачені для цього. Туди звозять навіть тіла з півночі Харківщини, аби не “травмувати” мешканців Бєлгорода", - йдеться у повідомленні.

  • 9 травня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині виявили сотні нових могил місцевих із підрозділів росармії. 
Теги:
Україна
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
Читайте також:
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
13 травня, 2024 понедiлок
Держава має перетворитися на тотальну машину спротиву, – заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
Предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв)
12 травня, 2024 неділя
ПЦУ: якщо Гундяєв публічно не зречеться ідей "русского міра", його слід вважати єретиком і відлучити від церкви
12 травня, 2024 неділя
Заморозки та дощі: Наталка Діденко розповіла про погоду наступного тижня
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.03
  • EUR
    Купівля 42.56
    Продаж 43.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
14 травня
22:07
відключення світла
В Україні запровадили екстрені відключення світла
21:52
Ексклюзив
фортифікації
Фортифікації на Харківщині: знищувати ворога треба на більшій дистанції, аби надалі проводити контратаки, - генерал-лейтенант Романенко
21:35
на фото: Себастьєн Лекорню
Франція надасть Україні ракети для системи ППО SAMP/T
21:21
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Дипломат Безсмертний припустив про що говоритимуть Путін та Сі Цзіньпін у Пекіні
21:16
Ентоні Блінкен
"До Києва приїхав держсекретар США, і для нього робитимуть шоу": російські фейки за 14 травня
21:02
Оновлено
Росіяни завдали 7 авіаударів по Харкову 14 травня 2024 року
Росіяни завдали 7 авіаударів по житловому сектору Харкова: постраждали люди, є влучання в багатоповерхівку
20:59
Оновлено
Михайло Ткач
Прокуратура розслідує заяву про спроби тиску на журналістів УП, Юрчишин звернувся до Нацполіції та ОГП
20:48
Ексклюзив
МЗС
За яйця по 17 грн колишній заступник Резнікова отримав посаду у МЗС, - виконавча директорка київського Центру протидії корупції Каленюк
20:36
OPINION
Віталій Портников
Війна РФ проти України може спричинити черговий конфлікт між Китаєм та США
20:24
Аналітика
Сергій Згурець
Про північ Харківщини, Сумщину та нове далекобійне озброєння від США. Колонка Сергія Згурця
20:21
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
Російська пропаганда відновила розмови про "українську брудну бомбу"
20:14
Оновлено
ЗСУ
Росіяни здійснили 14 атак на Харківському напрямку. За добу ворог втратив там 120 військових та 23 одиниці техніки
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Колодзейчак і колода у чужому оці
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 811-го дня війни: далекобійна зброя від США вже цього літа і 2 млрд євро від Євросоюзу
20:00
Ілля Рєпін
"Солодка, весела Україна". Що робить Іллю Рєпіна саме українським художником?
19:56
Олександр Сирський, ЗСУ
Сирський перебуває на бойових позиціях і працює на ключових місцях, - Зеленський
19:39
Синєгубов розповів, хто відповідав за зведення фортифікацій на Харківщині та як їх будували
19:38
Дональд Туск
РФ готується втрутитись у вибори до Європарламенту, під найбільшою загрозою країни Балтії й Польща, - Туск
19:32
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
У хостелі в Сімферополі виявили мертвими трьох російських військових
19:18
Вовчанськ
У Вовчанську зникли два волонтери з Київщини: подробиці
18:58
Анна Нетребко
Керівництво німецької державної опери повертає на сцену російську пропутінську співачку Нетребко
18:53
Азовсталь
У Маріуполі виникла пожежа на Азовсталі, росіяни намагались провести розмінування
18:53
Оновлено
Грузія протести
У Тбілісі тисячі людей протестують проти ухваленого закону про "іноагентів": є перші затримані
18:34
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Кабмін затвердив порядок виявлення й повернення дітей, депортованих у Росію
18:33
Сергій Долганський, Ворскла
"Подія, яка творить історію": тренер "Ворскли" дав коментар перед фіналом Кубка України
18:31
У Запоріжжі припинено незаконну діяльність групи осіб, яка перешкоджала проведенню мобілізаційних заходів
Поширювали матеріали про "протиправність" мобілізації: 5 жителям Запоріжжя повідомили про підозру
18:21
постер 2-го сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади"
Вийшов трейлер 2-го сезону серіалу "Володар перснів: Персні влади"
18:17
Олаф Шольц
Перемовин про кінець війни не буде: Шольц про тематику та сподівання від Саміту миру
18:07
OPINION
Тімоті Снайдер
Росія може програти цю війну
18:05
міни
Цьогоріч на Харківщині встановили "десятки тисяч" мін, - Генштаб
17:48
Окупанти
Російський військовий впритул застрелив цивільного на Харківщині: відкрито провадження
17:40
Оновлено
побиття
В Одесі на дівчину напав чоловік у військовій формі: Міноборони заявило, що тримає розслідування на контролі
17:33
Вийшов тизер фільму про першу українську попзірку Назарія Яремчука
17:26
Оновлено
Україна ЄС
ЄС підтримав план реформ для України, найближчим часом надійде €1,89 млрд
17:09
Грант Шаппс
Британія не переконуватиме Київ поступатись частиною територій, - глава міноборони Шаппс
17:08
Ексклюзив
карта Харкіщина кордон 14.05.24
У Defence Express вважають, що масштаб імовірних бойових дій на Сумщині буде меншим, аніж на Харківщині
16:59
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
"Реал" готовий продати Луніна: стала відома ціна
16:58
Юн Сок Йоль і Емманюель Макрон
Президенти Франції та Південної Кореї підтвердили участь у Саміті миру
16:55
Софія Андрухович
Письменниця Софія Андрухович отримала міжнародну премію Гессе за роман "Амадока"
16:46
Майк Тайсон
Майк Тайсон дав невтішний прогноз для Усика на бій з Фʼюрі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV