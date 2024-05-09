В окупованому Алчевську нарахували понад 300 нових могил місцевих із підрозділів росармії, - голова Луганської ОВА
В окупованому Алчевську на Луганщині виявили сотні нових могил місцевих із підрозділів росармії. В обласному центрі вже почався дефіцит пального через пожежу на нафтобазі
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Він зазначив, що нафтобаза у тимчасово окупованому Луганську, про вибух на якій стало відомо 7 травня, догоріла наступого дня - 8 травня. Але вже фіксується дефіцит пального.
"Окупаційна влада обіцяє, що згодом все буде гаразд, однак на заправках ситуація критична. Кажуть про "тимчасові труднощі". Як розв’язати логістичну задачу із доставкою продуктів нафтопереробки у так званій "ЛНР" поки не знають. Існуючі запаси віддають російським військовим", - зазначив очільник Луганської області.
Також він повідомив, що після Великодня в тимчасово окупованому виявили понад 300 нових могил місцевих, які входили до армії РФ.
"Значна частина мобілізованих чоловіків вважається зниклими без вісти. По супутниковому телебаченню "руський мир" це не покажуть. Бо не можна", - написав Артем Лисогор.
- 6 травня стало відомо, що партизани зафіксували, що у тимчасово окупованих Сімферополі, Генічеську, Каховці, Енергодарі та Мелітополі збільшується кількість російських мобілізаційних пунктів.
- Увечері вівторка, 7 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Нафтобаза, яка зайнялася після вибухів, горіла всю ніч
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