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Прокуратура розслідує заяву про спроби тиску на журналістів "Української правди"

14 травня, 2024 вiвторок
18:51
Суспільство Михайло Ткач
Зміст

У вівторок, 14 травня, прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом погроз журналістам "Української правди" після їхнього розслідування

Про це повідомляє "Українська правда". 

У виданні розповіли, що 10 квітня керівник відділу розслідувань Михайло Ткач отримав листа від людини, яка представилась  Олександром Cлобоженком. Він пропонував Ткачу укласти "мирову угоду" за гроші після того, як видання випустило розслідування "Непридатні" (Cлобоженко був одним з його героїв). Згодом ще щонайменше 10 співробітників УП отримали листи з погрозами.  

"Я вже писав про це Ткачу, але, мабуть, до нього не дійшло, зроблю спробу донести думку востаннє. Іноді вміння вчасно закрити рот рятує життя. Моя пропозиція закрити питання миром в силі, я чекаю на відповідь. С", - йшлося в повідомленнях.

Вказано, що журналісти отримали такі повідомлення не лише на робочі адреси пошти, а й на особисті. 

"Ми розцінюємо ці дії як спробу впливу та залякування як Михайла Ткача, так і інших співробітників "Української правди". Редакція звертається до правоохоронних органів із заявою про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності й просить встановити особу відправника цих листів", - наголосили у виданні. 

Згодом Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження за повідомленням УП про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності. Досудове розслідування проводять за двома статтями: 

  • вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків (ч. 2 ст. 171 КК України)
  • погроза вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку зі здійсненням законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1 КК України)

Раніше Медіарух закликав президента Володимира Зеленського  відреагувати на системний тиск на журналістів в Україні, нагадавши про атаки на журналіста "Наших грошей" Юрія Ніколова, журналістів Bihus.Info, а до того -  "Детектора медіа", "Української правди", NV, "Цензора", "Бабеля", "Ліги.net", "Еспресо", що полягали у провокаціях, спробах дискредитації, стеженні, прослуховуванні телефонних розмов, порушенні права журналістів на приватне життя тощо.

Теги:
Кримінал
Україна
журналісти
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