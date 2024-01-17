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Медіарух закликав Зеленського відреагувати на системний тиск на журналістів

17 січня, 2024 середа
11:52
Суспільство Зеленський

Учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій "Детектором Медіа" 17 січня.

"За останні кілька днів ми стали свідками атак на журналіста проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, на Bihus.Info, а до того — на "Детектор медіа", "Українську правду", NV, "Цензор", "Бабель", "Лігу.net", "Еспресо". Окрім провокацій і спроб дискредитації, відбувається стеження, прослуховування телефонних розмов та порушення права журналістів на приватне життя ― і все це з метою тиску на незалежні медіа. Всі ці дії є злочинами, які потребують оперативної реакції з боку правоохоронних органів. І всі вони завдають шкоди майбутньому України як демократичної держави", - сказано в заяві.

Медійники закликали також міжнародних партнерів України виступити на захист переслідуваних журналістів, а українське суспільство – не дати владі залякати медіа.

"Тільки спільними зусиллями суспільства і держави ми зможемо подолати загрози нашій державності та свободі. Не дамо знищити нашу єдність тим, хто намагається залякати незалежні українські медіа. Бо тільки в ній — запорука нашої перемоги", - наголосили підписанти заяви.

Довідка: Медіарух ― спільнота, що з 2019 року об’єднує журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Загалом до меморандуму Медіаруху приєдналися понад 70 організацій та окремих журналістів.

Скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали. 

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

Україна
журналісти
Володимир Зеленський
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