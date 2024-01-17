Засновник проєкту Bihus.Info заявив, що за його командою стежили близько року

Про це Денис Бігус розповів у новому відео "Прослушка і стеження за приватним життям: спецоперації українських правоохоронців", опублікованому на ютуб-каналі видання.

"За командою Bihus.Info стежили близько року. Схоже, професійного компромату не знайшли й вирішили пошукати в особистому. Так новорічний виїзд Bihus.Info перетворився на "спецоперацію" з прихованою зйомкою і прослушкою", – зазначили в Bihus.Info.

Як додав Денис Бігус, такого висновку дійшли, проаналізувавши опубліковане сьогодні відео з телефонними розмовами.

"Коротке опитування учасників відео показало, що та частина, в якій прослушка телефонів, змонтована з декількох телефонів, між якими місяці. Тобто маємо підстави стверджувати, що вже тривалий період за членами команди слідкують - вперто, системно і дорого", – пояснив він.

Денис Бігус розповів, що камери невідомих йому наразі спецслужб були встановлені в номері, де були зареєстровані 4 дівчини.

"Це не виглядає як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал. Це системне, тривале слідкування і переслідування для дискредитації роботи команди, яку вона робила протягом років. Проте я не знаю, яким чином ця історія може дискредитувати наш контент", – сказав Бігус і додав, що зараз юристи складають план щодо подальших дій, а журналісти аналізують дані.

Про те, що прослуховування і стеження за учасниками команди велося щонайменше кілька місяців, у коментарі hromadske також сказав редактор Bihus.Info Максим Опанасенко.

"Ми бачимо і розуміємо, що прослуховування і стеження велося занадто довго – щонайменше декілька місяців. Станом на зараз ми не маємо доказів і не можемо сказати, що за цим стоїть, умовно кажучи, підпорядкована Офісу президента чи ще комусь людина", – зазначив він.