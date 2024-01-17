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Засновник проєкту Bihus.Info заявив, що за його командою стежили близько року

17 січня, 2024 середа
00:24
Суспільство Денис Бігус

Засновник і керівник Bihus.Info заявив, що за командою проєкту журналістських розслідувань стежили близько року

Про це Денис Бігус розповів у новому відео "Прослушка і стеження за приватним життям: спецоперації українських правоохоронців", опублікованому на ютуб-каналі видання.

"За командою Bihus.Info стежили близько року. Схоже, професійного компромату не знайшли й вирішили пошукати в особистому. Так новорічний виїзд Bihus.Info перетворився на "спецоперацію" з прихованою зйомкою і прослушкою", – зазначили в  Bihus.Info. 

Як додав Денис Бігус, такого висновку дійшли, проаналізувавши опубліковане сьогодні відео з телефонними розмовами. 

"Коротке опитування учасників відео показало, що та частина, в якій прослушка телефонів, змонтована з декількох телефонів, між якими місяці. Тобто маємо підстави стверджувати, що вже тривалий період за членами команди слідкують - вперто, системно і дорого", – пояснив він. 

Денис Бігус розповів, що камери невідомих йому наразі спецслужб були встановлені в номері, де були зареєстровані 4 дівчини.

"Це не виглядає як спонтанна акція помсти за якийсь конкретний матеріал. Це системне, тривале слідкування і переслідування для дискредитації роботи команди, яку вона робила протягом років. Проте я не знаю, яким чином ця історія може дискредитувати наш контент", – сказав Бігус і додав, що зараз юристи складають план щодо подальших дій, а журналісти аналізують дані.

Про те, що прослуховування і стеження за учасниками команди велося щонайменше кілька місяців, у коментарі hromadske також сказав редактор Bihus.Info Максим Опанасенко.

"Ми бачимо і розуміємо, що прослуховування і стеження велося занадто довго – щонайменше декілька місяців. Станом на зараз ми не маємо доказів і не можемо сказати, що за цим стоїть, умовно кажучи, підпорядкована Офісу президента чи ще комусь людина", – зазначив він.

  • У вівторок, 16 січня, в мережу злили відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали. 
  • Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. І додав, що на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.
  • Bihus.Info — проєкт журналістських розслідувань, заснований у 2013 році. Одне з найсвіжіших розслідувань проєкту, – аналіз медіазвітів, які надають президенту Зеленському. 
Новини
Україна
журналісти
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