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Оновлено

У мережі з'явилося відео, де працівники Bihus.Info вживали наркотики. Засновник проєкту відреагував

16 січня, 2024 вiвторок
16:45
Суспільство марихуана

У мережу злили відео, на якому працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх

Відповідне відео оприлюднив канал "Народна правда".

Зазначається, що журналісти вживали заборонені речовини перед розслідуваннями, називаючи це "кристальчиками" або "порошочком".

Також одна журналіста дзвонила своєму колезі й запитувала, чи може він "намутить фєна", тобто амфетамін.

"Мабуть, аби сюжети вийшли ще цікавіші, журналісти вирішили закинутись наркотою прямо на новорічному корпоративі. Вони спеціально виїхали у заміський комплекс за Києвом, бо, як і герої своїх сюжетів, хотіли лишитись непоміченими", - йдеться у підписі до відео.

Що каже засновник проєкту Денис Бігус

Він стверджує що на відео — оператори, а журналісти наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживання заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначив Бігус.

Бігус заявив, що вже звільнив скандальних операторів і шукає їм заміну. Окрім того, всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Реакція голови Комітету ВР з питань свободи слова

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі.

"Посвідчення журналіста, прокурора чи депутата не є і не може бути підставою для порушення закону. Жодного. Але прихована зйомка, злив відео і тиск на медіа також неприпустимі", - написав він.

Нардеп заявив, що на інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

"Необхідно з’ясувати, хто і з якою метою шпигував та завдяки кому матеріали потрапили в публічний доступ", - наголосив Юрчишин.

Він також схвалив рішення Дениса Бігуса звільнити своїх скандальних співробітників.

Україна
журналісти
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