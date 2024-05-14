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Аналітика

Про північ Харківщини, Сумщину та нове далекобійне озброєння від США. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
14 травня, 2024 вiвторок
20:24
Статті Сергій Згурець
Зміст

Колишня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд сказала, що Сполучені Штати передадуть Україні далекобійну зброю, яку ми вже побачимо на полі бою влітку. Тип озброєння не називався, але ми можемо зробити припущення щодо ATACMS з дальністю 300 км або щодо крилатої ракети для літаків тактичної авіації AGM-158, яка є у різних версіях

Про лінію фронту на Харківщині

Почну рубрику з ситуації на лінії фронту, насамперед на півночі Харківщини. Зранку 14 травня вийшла публікація у виданні The New York Times, де журналісти, посилаючись на розмову з генералом ГУР МО Кирилом Будановим, у вкрай тривожних тонах описували, що ситуація наближається до критичної, армія РФ просувається у бік Вовчанська. Була така цитата від Буданова про те, що знайти нові сили дуже важко, усі наші війська або зараз тут, або воюють за місто Часів Яр. І там така цитата: "Я використав усе, що маю. На жаль, у нас нічого не залишилось у резерві, а ворог ось-ось розпочне вторгнення на Суми". Це так подавали слова Буданова журналісти у цьому американському виданні

Але вони або не зовсім точно передали, або генерал для різних аудиторій подає інформацію з різними градусами тривожності. Бо сьогодні, 14 травня, Буданов також включався в "Єдиний телемарафон" і зауважив, що ситуація з російським вторгненням на Харківщині стабілізувалася і сказати, що ворог має значний успіх, то це неправда. Також генерал заявив, що противник заблокований на тих рубежах, де він зміг зайти, й зараз триває операція Сил оборони України з подальшою стабілізацією та початком витіснення ворога за межі нашої держави.

Нагадаю, що у нас зараз є два напрямки, де ворог прагне просунутися, - Липці, на північ від Харкова, і трохи далі на схід до Вовчанська.

Карта бойових дій Харківщина 14.05.24
Ці напрямки просування противника, до речі, були відомі й до початку активних дій росіян, до 10 травня. Про це військові розвідники повідомляли нашим військовим. Але, як ми бачимо, не зовсім повною мірою цим скористалися, зокрема, керівництво ОТУВ "Харків". Зараз з цієї ситуації ми виходимо, в тому числі включно з перекиданням наших додаткових сил на Харківський напрямок.

Щодо Сумщини, то за словами Буданова росіяни дійсно планували подібну операцію в цій області. Станом на зараз невеликі угруповання сил загарбники утримують у прикордонному місті Суджа (Курська обл., РФ). Але ситуація не дозволяє їм приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану, пояснив генерал.

Разом з тим треба памʼятати, що ситуація на півночі Харківської області й далі залишається складною і досить динамічною. Будемо слідкувати за цією динамікою, розуміючи, що зараз наші сили, які перекинуті на цю ділянку, забезпечують стабілізацію і зачистку Вовчанська, де ворог поки що перебуває на північній частині міста.

Візит держсекретаря США Блінкена

Тема оборони Харкова також виникала сьогодні, 14 травня, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває з візитом у Києві. Розмова стосувалася того, що зараз Україна має найбільший дефіцит у засобах ППО, і що серед іншого для захисту Харкова та області необхідно два додаткових зенітно-ракетних комплекси Patriot. Про це Зеленський сказав Блінкену. Чіткої відповіді, чи буде таке постачання, не було. Хоча держсекретар сказав, що зараз Україна переживає важкі часи, і це однозначно зрозуміло, узгоджена допомога з боку США вже в дорозі, а деякі засоби для оборони ось-ось будуть доставлені. Чи буде це Patriot, звісно, поки що занадто оптимістичні сподівання.

Інші колишні посадовці США говорили, що Сполучені Штати передадуть нам невідому далекобійну зброю. Про це заявила колишня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка сказала, що вже влітку ми побачимо на полі бою нове далекобійне озброєння. Тип озброєння не називався, але ми можемо зробити припущення, що є декілька версій. Насамперед це ATACMS з дальністю 300 км, хоча вже існує непідтверджена інформація, що ці ракети увійшли в пакет допомоги, який був виділений у березні 2024 року. А другим варіантом є крилата ракета для літаків тактичної авіації AGM-158, яка є у різних версіях. Попередня версія має дальність ураження цілі 370 км, а найсучасніша - аж на 900 км.

Розуміємо, що навряд чи ми отримаємо 900-кілометрову ракету до F-16, але це та зброя, яка нам буде потрібна на полі бою.

Про снайперів на фронті

Зараз на полі бою успіх визначається як зброєю, так і майстерністю наших воїнів. І серед них є такі, що знищують ворога з хірургічною точністю, бо йдеться про наших снайперів.

Юрій Чорноморець, снайпер ЗСУ, розповів, що сьогодні зростає значення 375-го калібру, тому активно закуповуються гвинтівки Victrix, Cadex, М200 – все, що можна дістати. Бо перебуваючи на відстані 2,5 км від ворога, патрон 375-го калібру дозволяє уражати окупантів дуже успішно. Зараз всі снайпери, які мають хорошу кваліфікацію, хочуть працювати з цим калібром, і за цим майбутнє. Бо працювати 308-м калібром дуже небезпечно, а 338-м вже на половину безпечно. Відповідно, всі просять 375-й калібр. Крім того, є великий попит на хороші патрони, у тому числі 338-го калібру Lapua Magnum. Ці запити потрібні там, де ворог намагається прорватися та нема величезної кількості FPV-дронів. Бувають моменти, коли для снайперів є сприятливі обставини та можна безперервно стріляти.

Військовослужбовець додав, що днями спілкувався з хлопцем з загону "Сталевий кордон", який розказав, що у перший день цього наступу росіян він особисто вистрілив 80 разів, а його напарник - 70, і вороги не розуміли, що їх вбиває, оскільки був стрілецький бій, хаос, в якому вдавалося дуже багато знищити ворожої сили. Якби всі так діяли, як ці снайпери, до речі, яких випадково там залишили. Я не розумію в цілому, чому весь "Сталевий кордон" був виведений, а замість них насували якусь ТрО. І у ТрО не звернули увагу на ділянки, на які їм указав "Сталевий кордон" як на небезпечні, де виставити заслони та інше. Нічого з цього не було зроблено, переважали безграмотні та хаотичні дії у перший день ворожого наступу. А зараз з приходом Драпатого (командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Харків") вже є надія, що це все буде блоковано. Однак ситуація склалася така, яку б можна було не допустити.

Снайпер ЗСУ зауважив, що снайперам треба бути надзвичайно обережними. Якщо дивитися по статистиці: скільки беруть патронів та скільки стріляють снайпери в день, то ці показники впали. Виключенням є, коли йдуть такі активні маневрові дії, як зараз, бо у Вовчанську дуже багато стріляють. Проміжки, коли є можливість багато стріляти, треба використовувати максимально. Наприклад, 12-13 травня на Вовчанськ відправили 5 тис. патронів.

Чорноморець пояснив щодо ідеї роботи снайперів та FPV-дронів, яка полягає у тому, щоб групи 6-10 снайперів, при тому, щоб снайперські пари могли діяти автономно, був супровід аеророзвідки, FPV-дронів. Бо часто перед тим, як стріляти, снайпер скеровує FPVшників, коли щось помітив. Відповідно, на групу 6 снайперів має бути 4 оператори дронів. Такий взаємозв'язок між снайперами та FPV давно працює і бурхливо розвивається.

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