Згурець назвав пріоритетні цілі для застосування ATACMS

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Раніше у нас були ATACMS, які мають дальність 160 км. Зараз ми очікуємо версії збільшеної дальності М48, М50 - це ATACMS не з касетною бойовою частиною, а фугасною, дальністю в межах 300 км. Тепер значна кількість ворожих аеродромів і об'єктів підпадає під ударний потенціал ATACMS. Поки що ми не знаємо загальну кількість, яка може бути передана ЗСУ", - пояснив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також нагадав, що раніше ATACMS передавалися Україні в обсязі 20 штук. Це був більше рекламно-політичний крок, ніж реальна бойова потужність.

"Навіть такою малою кількістю ми тоді завдавали удари. Зараз ця практика буде поширена, і насамперед по командних пунктах і базах зберігання боєприпасів. Тому що це пріоритетні цілі для застосування ATACMS дальністю 300 км. Будемо дивитися куди вони дістають, і, яким чином українська сторона використає цей потенціал", - зауважив Згурець.

У суботу, 20 квітня 2024 року, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.

23 квітня CNN повідомило, що Україна отримає в одних із перших поставок американської допомоги артилерійські снаряди в межах пакету Сполучених Штатів.

США готують перший пакет допомоги Україні, який надішлють після схвалення підтримки на $61 млрд. До нього можуть вперше увійти далекобійні ракети ATACMS.



















