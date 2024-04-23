У межах військової допомоги США Україна насамперед отримає артилерійські снаряди, - СNN

Про це повідомило джерело телеканалу CNN.

Співрозмовник розповів, що у двох європейських країнах, Польщі та Німеччині, уже розміщена "значна частина" військової допомоги США, що дозволить пришвидишити її поставки в Україну.

У матеріалі йдеться про те, що Україна розраховує на постачання зентіно-ракетних систем від США й додаткових перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot.

Зазначено, держава, ймовірно, отримає армійські тактичні ракетні системи більшої дальності ATACMS у першому транші поставок. Водночас CNN зауважує, що США вже надали версії такої зброї, лише меншої дальності.

"Маючи радіус дії близько 300 км, ці ракети нададуть Києву можливість посилити атаки на російські аеродроми, склади палива та місця зберігання зброї, маючи більш довгостроковий вплив на військові можливості Росії", - додають у повідомленні.