США готують для України пакет допомоги на $1 млрд, - Reuters

Про це два американські чиновники повідомили Reuters.

У матеріалі йдеться, що пакет допомоги на $1 млрд міститиме транспортні засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем, протитанкові ракети для TOW і Javelin, 155-мм артилерійські снаряди та іншу зброю, що "можна негайно використовувати на полі бою".

"Президент Джо Байден звернувся до конгресу США з проханням надати Україні допомогу в розмірі $60,8 млрд, але ця ініціатива заморозилась, коли республіканці в палаті представників місяцями відмовлялися провести голосування", - нагадують у Reuters.