США готують для України пакет допомоги на $1 млрд, - Reuters
У Сполучених Штатах Америки готують перший пакет допомоги Україні, який відразу надішлють після завершення процедури схвалення підтримки на $61 млрд. Його вартість становитиме $1 млрд
Про це два американські чиновники повідомили Reuters.
У матеріалі йдеться, що пакет допомоги на $1 млрд міститиме транспортні засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем, протитанкові ракети для TOW і Javelin, 155-мм артилерійські снаряди та іншу зброю, що "можна негайно використовувати на полі бою".
"Президент Джо Байден звернувся до конгресу США з проханням надати Україні допомогу в розмірі $60,8 млрд, але ця ініціатива заморозилась, коли республіканці в палаті представників місяцями відмовлялися провести голосування", - нагадують у Reuters.
- У суботу, 20 квітня 2024 року, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- 23 квітня CNN повідомило, що Україна отримає в одних із перших поставок американської допомоги артилерійські снаряди в межах пакету Сполучених Штатів.
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