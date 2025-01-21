Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Московський патріархат вибрав тактику вичікування": митрополит ПЦУ Євстратій Зоря про перешкоди переходу громад з УПЦ МП

"Московський патріархат вибрав тактику вичікування": митрополит ПЦУ Євстратій Зоря про перешкоди переходу громад з УПЦ МП

Дар'я Куркіна
21 січня, 2025 вiвторок
16:33
Суспільство В УПЦ МП заявили, що невідомі "осквернили розписами" їхню церкву на Буковині

Представники московського патріархату перешкоджають здійсненню переходів громад до ПЦУ, зокрема - шляхом застосуванням проти парафіян фізичної сили

Зміст

Про це розповів архієрей Православної церкви України, митрополит і заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря у коментарі для Еспресо.

"Я б не сказав, що стало простіше, тому що процедура є багатоступеневою. І юридично пройти громаді всі етапи цієї процедури не є цілком просто. Тим більше, що представники московського патріархату здебільшого намагаються всіма силами перешкодити громаді зреалізувати своє рішення: від того, щоб не дати можливості провести збори громади і аж до того, що саботується вже ухвалене рішення", – розповів він.

Митрополит зазначив, що навіть коли зміни до статуту вже зареєстровані, представники МП чинять перешкоди: фізично не допускають до храму громади, влаштовують силове протистояння і різні юридичні суперечки.

"У принципі, слід очікувати, що коли громади почнуть отримувати вже визначений законом припис щодо усунення своєї афілійованості з релігійними організаціями з центром у країні-агресорі (тобто в Російській Федерації з Московським патріархатом), то перед громадами це питання буде стояти чітко, конкретно і доволі гостро", – розповів Зоря. 

  • У 2024 році з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України перейшли 218 релігійних громад.
Теги:
Новини
Україна
Росія
УПЦ МП
ПЦУ
Читайте також:
мобілізація в Україні
Автор Анатолій Буряк
20 січня, 2025 понедiлок
Мобілізацію 50-річних ніхто не зупиняв, - військовий адвокат Филипець
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-0.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.63
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 січня
17:18
Оновлено
Володимир Зеленський
"Чи помічатиме Трамп Європу?": Зеленський заявив, що європейці мають боротися за місце в союзах і технорозвитку
17:14
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд оновив механізм обліку й обслуговування прифронтових фортифікацій
17:02
ВЛК_військовий квиток
Роздрукований військово-обліковий документ підтверджувати в ТЦК не потрібно, - Мінцифри
17:01
Тисяча гривень
З початку року "тисячу Зеленського" отримали понад 3,3 млн українців
16:56
Білорусь
У Білорусі відбувається дострокове голосування на псевдовиборах президента
16:37
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 55 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку
16:30
Ексклюзив
окупанти танк
Це не стратегія "другої армії світу": військовослужбовець Тимочко про можливий наступ РФ на Дніпропетровщину
16:15
соцмережа Х (Твіттер)
Віцепрем'єрка Іспанії видалила свою сторінку в Х через риторику та жести Маска під час інавгурації Трампа
16:03
OPINION
Спочатку було слово "Гренландія". І понеслось...
16:00
У Києві розпочався суд над екскомандиром, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини у 2024 році
15:55
Дональд Туск
Туск доручив підготувати польські консульства до можливої депортації громадян з США
15:52
Оновлено
Карта переходів громад з московського патріархату станом на січень 2025 року
15:37
Сі Цзіньпін і путін
"Довгостроковий мир на основі інтересів РФ": Путін і Сі Цзіньпін поговорили по відеозв'язку
15:36
Оновлено
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті: кількість жертв зросла до 66
15:24
ЄС посилює боротьбу з мовою ворожнечі в інтернеті: Кодекс поведінки+ підписали найбільші медіаплатформи
15:20
Ілюстративне фото
Повернення історичних назв: Україна перейменувала 22 об'єкти в окупованому Криму
15:18
Дональд Трамп
Указ Трампа про зупинку міжнародної допомоги США на 90 діб не стосується України, – ЦПД
14:59
Учасниця Нацвідбору GRISANA, яка не пройшла у фінал, подала заявку на відбір у Сан-Марино
14:57
Резерв+
У Резерв+ повернули відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів
14:46
Замах на вбивство заступника Ляшка: підозрюваним обрали запобіжний захід
14:41
Давид Арахамія
"Чекаємо": Арахамія припустив, коли відбудуться переговори представників України з командою Трампа
14:27
Український фільм "Стрічка часу" про шкільне навчання під час війни потрапив до основного конкурсу Берлінале
14:02
OPINION
Про Трампа, "війну" з трансгендерами й чому не запросили Зеленського
13:54
вибух в порту Барселони
У порту Барселони стався вибух: загинула людина
13:37
Репресії в окупованому Криму: росіяни погіршують умови утримання українців у колоніях
13:31
Еммануель Макрон
Макрон закликав Європу збільшити витрати на оборону після початку президентства Трампа
13:16
дощ зі снігом
Дощ, мокрий сніг, рвучкий вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 22 січня
13:07
Макс Назаров
Ексведучого каналів "Наш" і NewsOne Назарова, підозрюваного у виправдовуванні агресії РФ, заарештували на два місяці
12:53
Оновлено
Уранці ворог атакував залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини: постраждали троє працівників
12:31
В Одесі через загоряння саморобного опалювача загинув чоловік
12:26
Поліські десантники розповіли, як узяли в полон північнокорейського військового
12:20
Оновлено
бавовна
У РФ заявили про атаку БПЛА на кілька областей: Сили оборони підтвердили удар по авіазаводу у Смоленську й нафтобазі на Воронежчині
12:15
Гітарист Thin Lizzy і Whitesnake Джон Сайкс помер у віці 65 років після тривалої боротьби з раком
12:07
Посилка
У ВР зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону
12:02
OPINION
Втікачі від війни: ухилянти та розчаровані
11:55
без води, вода
На окупованій частині Луганщини близько 80 тис. мешканців залишилися без водопостачання
11:42
Ексклюзив
"Це прецедент, який може призвести до певних змін": військовий експерт Лакійчук про затримання трьох екскомандирів ЗСУ
11:26
електроенергія
Споживання електроенергії зростає через хмарність: ситуація в енергосистемі 21 січня
11:21
Куп'янськ
Росіяни обстріляли Куп'янськ із дрона: поранені двоє цивільних і двоє поліціянтів, пошкоджене авто меддопомоги
11:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп готується до переговорів з Путіним, а Макрон закликає не жити ілюзіями. Акценти світових ЗМІ 21 січня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV