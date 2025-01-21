"Московський патріархат вибрав тактику вичікування": митрополит ПЦУ Євстратій Зоря про перешкоди переходу громад з УПЦ МП
Представники московського патріархату перешкоджають здійсненню переходів громад до ПЦУ, зокрема - шляхом застосуванням проти парафіян фізичної сили
Про це розповів архієрей Православної церкви України, митрополит і заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря у коментарі для Еспресо.
"Я б не сказав, що стало простіше, тому що процедура є багатоступеневою. І юридично пройти громаді всі етапи цієї процедури не є цілком просто. Тим більше, що представники московського патріархату здебільшого намагаються всіма силами перешкодити громаді зреалізувати своє рішення: від того, щоб не дати можливості провести збори громади і аж до того, що саботується вже ухвалене рішення", – розповів він.
Митрополит зазначив, що навіть коли зміни до статуту вже зареєстровані, представники МП чинять перешкоди: фізично не допускають до храму громади, влаштовують силове протистояння і різні юридичні суперечки.
"У принципі, слід очікувати, що коли громади почнуть отримувати вже визначений законом припис щодо усунення своєї афілійованості з релігійними організаціями з центром у країні-агресорі (тобто в Російській Федерації з Московським патріархатом), то перед громадами це питання буде стояти чітко, конкретно і доволі гостро", – розповів Зоря.
- У 2024 році з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України перейшли 218 релігійних громад.
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