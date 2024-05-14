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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Буданов заявив, що очікує нового наступу РФ на Сумщині

Буданов заявив, що очікує нового наступу РФ на Сумщині

14 травня, 2024 вiвторок
10:38
Війна з Росією Кирило Буданов
Зміст

У понеділок, 13 травня, очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що очікує нового наступу російської армії на Сумщині

Про це повідомляє The New York Times.

"Ситуація на межі, - заявив Буданов у відеозверненні з бункера в Харкові. - Щогодини ситуація наближається до критичної".

За його словами, причиною цього є критична нестача зброї, особливо артилерійських боєприпасів, а зброя на суму 60,8 мільярдів доларів зі США, ледве почала надходити до України.

На переконання Буданова, російські атаки на північному сході мають на меті виснажити резерви українських солдатів і відволікти їх від участі в бойових діях в інших регіонах.

Він додав, що наразі українська армія намагається перенаправити війська з інших ділянок фронту для зміцнення своєї оборони на північному сході.

"Всі наші сили або тут, або в Часів Ярі", - заявив очільник ГУР, маючи на увазі український опорний пункт приблизно в 190 км на південь. - Я використав усе, що ми маємо. На жаль, у нас більше нікого немає в резерві".

На основі загальної ситуації на фронті Буданов зробив висновок, що українські війська зможуть укріпити свої позиції та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Однак він очікує, що Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, в Сумській області.

  • 14 травня аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що вважає, що наступ окупантів на Харківщині має на меті не тільки розтягнути сили ЗСУ, а й створити умови для наступальних дій на Купʼянському напрямку.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
Харківщина
Військові новини
Кирило Буданов
Часів Яр
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