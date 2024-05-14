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"Намагаються не тільки збільшити лінію фронту": Згурець назвав мету наступу росіян на Харківщині

14 травня, 2024 вiвторок
09:17
Війна з Росією російські окупанти
Зміст

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що наступ окупантів на Харківщині має на меті не тільки розтягнути сили ЗСУ, а й створити умови для наступальних дій на Купʼянському напрямку

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Щодо наступу росіян на Харківщині й про буферну зону, про яку заявляють в Росії, то йдеться про ділянку довжиною 10 км. Це дозволить дорогу більш гарантовано обстрілювати Харків з артилерії. Хоча обстріли Харкова ракетами С-300 та КАБами відбувається постійно. Скоріше за все, розмови про буферну зону є політичним завданням для Путіна", - пояснив Згурець.

Аналітик зауважив, що окупанти будуть намагатись витіснити угрупування військ Сил оборони в напрямку Лимана та Ізюму

"В цілому, на мою думку, заяви про буферну зону на Харківщині дуже спрощене поняття дій противника. Оскільки, розпочавши наступ на Харківщині окупанти намагаються розширити лінію фронту, створити санітарну зону й створення додаткових переваг для проведення бойових дій у напрямку Вовчанськ-Купʼянськ. Оскільки, напрямок вздовж Сіверського Дінця цікавий для окупантів для того, щоб створити загрозу для нашого угрупування у бік Ізюму та Лимана", - додав він.

  • Аналітики ISW вважають метою російського наступу на Харківщині створення "буферної зони", яка дозволить взяти обласний центр під вогневий контроль ствольної артилерії.
Теги:
Україна
Харків
Сергій Згурець
російська армія
окуповані території
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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