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В ISW оцінили загрозу наступу РФ для Харкова

14 травня, 2024 вiвторок
05:38
Війна з Росією Вовчанськ обстріл
Зміст

ISW вважає метою російського наступу на Харківщині створення "буферної зони", яка дозволить взяти обласний центр під вогневий контроль ствольної артилерії

Про це пише Інститут вивчення війни.  

Американські аналітики зазначають, що російські війська 13 травня продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від міста Харкова, але надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення на північ Харківської області. 

"Геолокаційні кадри, опубліковані 13 травня, показують, що війська РФ просунулися до Глибокого на північ від Липців та підняли прапор у центрі села, але російські джерела стверджують, що вони ще не захопили все Глибоке та не просунулися на захід вздовж лівого берега річки Харків", - написали в ISW. 

Там вважають, що відносно швидкі темпи просування російських військ у районі Вовчанська та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові водні шляхи в межах населеного пункту свідчать про те, що російські війська віддають перевагу створенню "буферної зони" над глибшим проникненням. 

"Ці індикатори в сукупності свідчать про те, що російські війська, ймовірно, намагаються створити обіцяну "буферну зону" в прикордонні, замість того, щоб глибше проникати в Харківську область чи місто Харків", - дійшли висновку в ISW та нагадали, що російський диктатор Володимир Путін та інші офіційні особи Кремля неодноразово пропонували створити "демілітаризовану буферну зону" в окупованій Україні для 

В ISW додали, що ця "буферна зона" одночасно дозволить росіянам діставати до Харкова зі ствольної артилерії. 

"Поточні темпи просування Росії на цьому напрямку не обов’язково вказують на подальші наступальні можливості, хоча росіяни зберігають значні резерви, доступні для використання", - підсумували в ISW. 

Теги:
Харків
Володимир Путін
ЗСУ
Харківщина
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