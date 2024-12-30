Окупанти обстріляли Нікопольщину: постраждав чоловік, є пошкодження

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що від ранку російська армія майже три десятки разів била по Нікопольщині. Окупанти цілили по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській і Покровській громадах.

Унаслідок обстрілу осколкові поранення отримав 40-річний чоловік - його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджені промислове підприємство, 3 заправки, 3 вантажівки, мікроавтобус та екскаватор. Понівечені приватний будинок та господарська споруда.