Окупанти обстріляли Нікопольщину: постраждав чоловік, є пошкодження
У понеділок, 30 грудня, російський ворог обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області. Внаслідок цього поранення отримав чоловік, є пошкодження
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що від ранку російська армія майже три десятки разів била по Нікопольщині. Окупанти цілили по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській і Покровській громадах.
Унаслідок обстрілу осколкові поранення отримав 40-річний чоловік - його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також пошкоджені промислове підприємство, 3 заправки, 3 вантажівки, мікроавтобус та екскаватор. Понівечені приватний будинок та господарська споруда.
- Того ж дня російська окупаційна армія обстріляла селище Ківшарівка Харківської області. Унаслідок цього загинула перехожа.
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