Армія РФ вдарила по Ківшарівці на Харківщині: загинула жінка

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що у селищі Ківшарівка внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, яка йшла вулицею. Наразі дані особи встановлюються.

Крім цього, через російський удар було пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють правоохоронці.