Армія РФ вдарила по Ківшарівці на Харківщині: загинула жінка
У понеділок, 30 грудня, російська окупаційна армія обстріляла селище Ківшарівка Харківської області. Унаслідок цього загинула перехожа
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що у селищі Ківшарівка внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, яка йшла вулицею. Наразі дані особи встановлюються.
Крім цього, через російський удар було пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють правоохоронці.
- Удень 26 грудня російська армія завдала ударів по Слатиному та Золочеву, що на Харківщині. Ввечері РФ повторно вдарила по Золочеву, вбивши чоловіка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.41
- EUR Купівля 43.64Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе