З погляду військових, на Харківщині росіяни зазнали фіаско ще 10 травня, - оглядач Інфоспротиву Коваленко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про інформаційну хвилю, яка відбувається навколо подій на Харківщині, то, якщо дивитися на ситуацію очима цивільної людини, то здається, що там якийсь апокаліпсис. Якщо дивитися очима військової людини, яка розуміється на тактиці проведення загальновійськових операцій, то можна сказати, що росіяни зазнали повного фіаско ще 10 травня. Тому що вони використовували по двох напрямках формат неповного комплекту мотострілецьких дивізій й два полки", - пояснив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", захопити Харків чи Суми у росіян немає функціонала.

"Полковий функціонал першої доби наступальної операції - це 6-8 км від кордону з Україною. Росіяни вийшли на цей функціонал тільки зараз. При цьому, що вони пройшли не через оборонні лінії та рубежі, а саме через сіру зону. Тобто можна говорити про те, що росіяни з самого початку вже почали гальмувати процес наступальних дій у напрямку Вовчанська й Липців. Вони не досягнули за першу добу поставленої бойової задачі, і тільки зараз на 4-ту добу намагаються досягти. Це вказує на те, що у росіян немає достатнього функціонала для чогось більшого", - наголосив Коваленко.

ISW вважає метою російського наступу на Харківщині створення "буферної зони", яка дозволить взяти обласний центр під вогневий контроль ствольної артилерії.

13 травня очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що очікує нового наступу російської армії на Сумщині.



