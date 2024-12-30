Трамп виступив за переобрання Майка Джонсона спікером Палати представників
Новообраний президент США Дональд Трамп підтримав чинного спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона щодо його переобрання на наступний термін на чолі нижньої палати
Про це Трамп написав у Truth Social.
"Спікер Майк Джонсон – хороша, дуже працьовита, релігійна людина. Він робитиме правильні речі, і ми продовжимо перемагати", - написав Трамп.
Новообраний президент "повністю і беззастережно" підтримав Майка, додавши англійську абревіатуру "MAGA!!!", що розшифровується як Make America great again (зробимо Америку великою знову - англ.).
Трамп розкритикував досягнення чинної адміністрації на чолі з Джо Байденом та заявив, що разом із республіканцями в Конгресі домагатиметься зміни нинішньої політики, назвавши її "деструктивною".
- У неділю, 22 грудня, новообраний президент США Дональд Трамп оголосив список кандидатів до своєї нової адміністрації.
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