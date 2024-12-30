Трамп виступив за переобрання Майка Джонсона спікером Палати представників

Про це Трамп написав у Truth Social.

"Спікер Майк Джонсон – хороша, дуже працьовита, релігійна людина. Він робитиме правильні речі, і ми продовжимо перемагати", - написав Трамп.

Новообраний президент "повністю і беззастережно" підтримав Майка, додавши англійську абревіатуру "MAGA!!!", що розшифровується як Make America great again (зробимо Америку великою знову - англ.).

Трамп розкритикував досягнення чинної адміністрації на чолі з Джо Байденом та заявив, що разом із республіканцями в Конгресі домагатиметься зміни нинішньої політики, назвавши її "деструктивною".