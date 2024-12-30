Можемо допомогти відновити стабільність, - Зеленський про візит української делегації до Сирії
Президент Володимир Зеленський прокоментував візит української делегації до Сирії й заявив про можливу допомогу щодо відновлення стабільності в країні
Про це він повідомив під час вечірнього звернення.
Так, Зеленський подякував команді Міністерства закордонних справ України та Мінагрополітики за візит делегації в Дамаск.
"Очікую на доповідь міністрів про перемовини, про перші результати. І це лідерство України, ця швидкість України в зовнішній політиці – саме те, що може дати необхідний плюс. Можемо допомогти відновити стабільність Сирії після багатолітнього російського втручання, і це обов’язково допоможе нам відновити мир для себе", - заявив президент.
За його словами, буде правильним відновити дипломатичні відносини України з Сирією, а також економічну співпрацю між країнами.
"І я дуже розраховую, що Сирія після Асада поважатиме міжнародне право так, як Асад не міг і не хотів, був несамостійним, залежним і просто не розумів, що таке поважати свій народ і міжнародну спільноту", - наголосив Зеленський.
- 30 грудня українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілася в Дамаску з фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.
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