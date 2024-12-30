Можемо допомогти відновити стабільність, - Зеленський про візит української делегації до Сирії

Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

Так, Зеленський подякував команді Міністерства закордонних справ України та Мінагрополітики за візит делегації в Дамаск.

"Очікую на доповідь міністрів про перемовини, про перші результати. І це лідерство України, ця швидкість України в зовнішній політиці – саме те, що може дати необхідний плюс. Можемо допомогти відновити стабільність Сирії після багатолітнього російського втручання, і це обов’язково допоможе нам відновити мир для себе", - заявив президент.

За його словами, буде правильним відновити дипломатичні відносини України з Сирією, а також економічну співпрацю між країнами.

"І я дуже розраховую, що Сирія після Асада поважатиме міжнародне право так, як Асад не міг і не хотів, був несамостійним, залежним і просто не розумів, що таке поважати свій народ і міжнародну спільноту", - наголосив Зеленський.