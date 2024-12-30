Суд підтвердив вирок Трампу за сексуальне насильство щодо журналістки Джин Керролл

Про це повідомляє NPR.

Колегія з трьох суддів постановила, що новообраний президент США Дональд Трамп не довів, що окружний суд присяжних помилився у своєму обвинуваченні. Крім того, апеляційний суд заявив, що жодна з претензій Трампа не зачіпає його "суттєвих прав" і не вимагає нового судового розгляду.

Адвокат письменниці висловив задоволення результатом засідання і подякував суду за рішення.

У своїй заяві речник Трампа Стівен Ченг висміяв рішення федерального апеляційного суду.

"Американський народ переобрав президента Трампа з переважним мандатом, і вони вимагають негайного припинення політичного озброєння нашої системи правосуддя та швидкого звільнення всіх "полювання на відьом", включаючи містифікацію Керролл, яка фінансується демократами", - наголосив Ченг.