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Суд підтвердив вирок Трампу за сексуальне насильство щодо журналістки Джин Керролл

Ксенія Золотова
30 грудня, 2024 понедiлок
23:06
Світ Е. Джин Керролл та Дональд Трамп

Федеральний апеляційний суд відхилив апеляцію Дональда Трампа після рішення присяжних про те, що він вчинив спробу зґвалтування щодо письменниці й журналістки Е. Джин Керролл і винен їй грошову компенсацію

Зміст

Про це повідомляє NPR.

Колегія з трьох суддів постановила, що новообраний президент США Дональд Трамп не довів, що окружний суд присяжних помилився у своєму обвинуваченні. Крім того, апеляційний суд заявив, що жодна з претензій Трампа не зачіпає його "суттєвих прав" і не вимагає нового судового розгляду.

Адвокат письменниці висловив задоволення результатом засідання і подякував суду за рішення.

У своїй заяві речник Трампа Стівен Ченг висміяв рішення федерального апеляційного суду. 

"Американський народ переобрав президента Трампа з переважним мандатом, і вони вимагають негайного припинення політичного озброєння нашої системи правосуддя та швидкого звільнення всіх "полювання на відьом", включаючи містифікацію Керролл, яка фінансується демократами", - наголосив Ченг.

  • У травні 2023 року суд визнав, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив спробу зґвалтування щодо Е. Джин Керролл – він має відшкодувати жертві $5 млн.
  • 27 січня 2024 року присяжні в Нью-Йорку розглянули позов письменниці Джин Керролл до експрезидента США Дональда Трампа і присудили йому виплатити їй 83,3 млн доларів.
  • 8 березня Дональд Трамп подав апеляцію на вирок у справі за позовом письменниці Е. Джин Керролл про компенсацію у розмірі 83,3 мільйона доларів за наклеп, який виник через те, що він назвав її брехухою після того, як вона звинуватила його у зґвалтуванні кілька десятиліть тому.

 

Теги:
Новини
секс
Дональд Трамп
США
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