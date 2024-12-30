Суд підтвердив вирок Трампу за сексуальне насильство щодо журналістки Джин Керролл
Федеральний апеляційний суд відхилив апеляцію Дональда Трампа після рішення присяжних про те, що він вчинив спробу зґвалтування щодо письменниці й журналістки Е. Джин Керролл і винен їй грошову компенсацію
Про це повідомляє NPR.
Колегія з трьох суддів постановила, що новообраний президент США Дональд Трамп не довів, що окружний суд присяжних помилився у своєму обвинуваченні. Крім того, апеляційний суд заявив, що жодна з претензій Трампа не зачіпає його "суттєвих прав" і не вимагає нового судового розгляду.
Адвокат письменниці висловив задоволення результатом засідання і подякував суду за рішення.
У своїй заяві речник Трампа Стівен Ченг висміяв рішення федерального апеляційного суду.
"Американський народ переобрав президента Трампа з переважним мандатом, і вони вимагають негайного припинення політичного озброєння нашої системи правосуддя та швидкого звільнення всіх "полювання на відьом", включаючи містифікацію Керролл, яка фінансується демократами", - наголосив Ченг.
- У травні 2023 року суд визнав, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив спробу зґвалтування щодо Е. Джин Керролл – він має відшкодувати жертві $5 млн.
- 27 січня 2024 року присяжні в Нью-Йорку розглянули позов письменниці Джин Керролл до експрезидента США Дональда Трампа і присудили йому виплатити їй 83,3 млн доларів.
- 8 березня Дональд Трамп подав апеляцію на вирок у справі за позовом письменниці Е. Джин Керролл про компенсацію у розмірі 83,3 мільйона доларів за наклеп, який виник через те, що він назвав її брехухою після того, як вона звинуватила його у зґвалтуванні кілька десятиліть тому.
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