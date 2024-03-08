Назвав брехухою після звинувачень у зґвалтуванні: Трамп оскаржив вирок у справі про наклеп за позовом письменниці Керролл

Про це повідомляє Reuters.

Трамп зазначив, що його апеляція до 2-го окружного апеляційного суду США на Мангеттені стосуватиметься "всіх несприятливих наказів, постанов, указів, рішень, думок, меморандумів, висновків або висновків", що призвели до вироку від 26 січня.

Крім того, Трамп вніс заставу на суму 91,63 мільйона доларів у Федеральну страхову компанію для подачі апеляції, що відповідає звичайній практиці суду першої інстанції, згідно з якою застава становить 110% від суми вироку.

Апеляція була подана на підставі висновку манхеттенського суду присяжних про те, що Трамп обмовив Керролл у червні 2019 року, заперечуючи, що він зґвалтував її в середині 1990-х років у роздягальні універмагу Bergdorf Goodman на Манхеттені.

Тоді присяжні ухвалили рішення про виплату Керрол 18,3 мільйона доларів компенсації, в тому числі 7,3 мільйона доларів за емоційну шкоду та 11 мільйонів доларів за шкоду, заподіяну її репутації. Вони також ухвалили рішення про відшкодування їй 65 мільйонів доларів штрафних збитків.

Трамп заявив, що він нічого не винен, і що, навпаки, ці суми мають бути суттєво зменшені.

Окружний суддя США Льюїс Каплан, який спостерігав за процесом у справі Керролл, ще не виніс рішення щодо клопотань Трампа про новий судовий розгляд і зменшення суми відшкодування збитків.

У своєму клопотанні про новий судовий розгляд адвокати Трампа заявили, що вирок був заплямований рішенням Каплана викреслити свідчення Трампа про його душевний стан, коли він обмовив Керролл.

За їхніми словами, слова Трампа про те, що він "просто хотів захистити себе, сім'ю і, чесно кажучи, президентство", мають відношення до того, чи діяв він зловмисно, і що їхнє виключення "майже гарантує" велику штрафну компенсацію за збитки.