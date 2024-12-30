Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №4170-ІХ, який передбачає ліквідацію в Україні медико-соціальних експертних комісій
Інформацію про це вказано в картці законопроєкту.
Закон передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях. Вони мають проводити оцінку відповідно до критеріїв міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.
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"Щоб унеможливити корупцію, комісії вибірково отримуватимуть на розгляд пацієнта, але ані він сам, ані комісія не будуть знати, хто з лікарів розглядатиме питання. Без змін залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей", – нагадали в телеграм-каналі Верховної Ради України.
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Як і чому в Україні ліквідували МСЕК
Ліквідації МСЕК в Україні передувало гучне затримання. Так, 4 жовтня Державне бюро розслідувань викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах. Під час обшуків у неї виявили готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому майже пів мільйона доларів Крупа намагалася викинути у вікно.
Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про пів сотні прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.
Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність із подальшою постійною виплатою пенсій мали прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині. У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (який також начебто мав статус інвалідності) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування. Згодом стало відомо, що МОЗ визнало сумнівними 3146 рішень Хмельницької МСЕК, 74 висновки про інвалідність скасували
22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, згідно з яким із 31 грудня 2024 року в Україні мали ліквідувати медико-соціальні експертні комісії.
25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.
28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.
Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 1 листопада розповів, що замість окремих 328 МСЕКів в Україні працюватимуть команди практикуючих лікарів, склад яких формуватиме система за випадковим принципом.
4 листопада Кабмін підготував і вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальні експертні комісії.
Верховна Рада України 20 листопада підтримала цей законопроєкт у першому читанні. А 19 грудня його ухвалили в цілому.
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