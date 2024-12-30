Зеленський продовжив дію податкових пільг для волонтерів і благодійників
Президент підписав закон про зміни у Податковий №12266 та Митний кодекс №12267, чим продовжив дію податкових та митних пільг на 2025 рік
Про це йдеться у картці закону №12267 і №12266.
Ці закони передбачають звільнення від митних платежів для складників, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів.
Також продовжуються пільги на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо (перелік в пункті 9-24 "Прикінцевих положень" МКУ).
Закони розширюють пільги на складові для всіх безпілотників – наземних, водних, а не тільки БПЛА.
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Відтерміновується до 01.01.2027 перехід на екостандарти Євро-6 для ТЗ, які мали діяти з 2025 року, зауважив нардеп Ярослав Железняк.
Щодо підтримки благодійників і волонтерів:
- можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу;
- зібрані волонтерами кошти – без ПДФО, якщо передані благодійним фондам;
- пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).
Закони продовжують ПДВ-пільги для українського кіно на час воєнного стану, скасовують оцінки для ринку вживаних авто. Також відбувається повна фіскалізація грального бізнесу.
- Засновник і CEO OSINT-агенції Molfar Артем Старосєк розповів, як росіяни дискредитують українські благодійні фонди та на яку аудиторію розраховують.
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