Салліван: США щодня ведуть перемовини з союзниками щодо додаткових Patriot для України

Про це Салліван сказав під час брифінгу в Білому домі, передає Укрінформ.

"Одна з речей, які я роблю щодня: спілкуюся принаймні з одним союзником – якщо не з кількома – про постачання додаткових батарей Patriot в Україну", - сказав він.

Радник президента США нагадав, що один із союзників вже повідомив про "гарні новини" щодо цього питання, втім, робота триває і надалі.

Салліван також зазначив, що США прагнуть забезпечити українських військових й іншими системами протиповітряної оборони. За його словами, це "питання першочергового значення".