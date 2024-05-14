Салліван: США щодня ведуть перемовини з союзниками щодо додаткових Patriot для України
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США щодня спілкуються з союзниками щодо передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot
Про це Салліван сказав під час брифінгу в Білому домі, передає Укрінформ.
"Одна з речей, які я роблю щодня: спілкуюся принаймні з одним союзником – якщо не з кількома – про постачання додаткових батарей Patriot в Україну", - сказав він.
Радник президента США нагадав, що один із союзників вже повідомив про "гарні новини" щодо цього питання, втім, робота триває і надалі.
Салліван також зазначив, що США прагнуть забезпечити українських військових й іншими системами протиповітряної оборони. За його словами, це "питання першочергового значення".
- 7 травня президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що він відкритий для обговорення відправки системи протиповітряної оборони Patriot в Україну.
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