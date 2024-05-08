Президент Румунії Йоханніс після зустріч з Байденом заявив, що розглядає можливість передачі Україні Patriot
7 травня президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що він відкритий для обговорення відправки системи протиповітряної оборони Patriot в Україну
Про це повідомляє Reuters.
"Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну", - сказав Йоханніс у Вашингтоні після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
За словами румунського президента, Байден згадав про заклики України та Німеччини до передачі Patriot для ЗСУ.
"Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що покинути Румунію без протиповітряної оборони - неприйнятно", - сказав Йоханніс.
У 2017 році Румунія підписала угоду на закупівлю Patriots на суму $4 млрд, що є найбільшим контрактом на закупівлю між країнами НАТО та ЄС на сьогодні, а перша партія була доставлена у 2020 році.
Попри те, що в Румунії працює лише одна батарея, Йоханніс сказав, що обговорення стосувалося однієї з батарей, яка перебувала на передовій стадії введення в експлуатацію.
Йоханніс також сказав, що обговорив з Байденом свою кандидатуру на посаду голови НАТО і повторив, що не знімає свою кандидатуру, попри сильну підтримку прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте в Альянсі та Білому домі.
"Конкуренція — це добре, два сильні кандидати, тому що так буде більше тем для обговорення", — сказав він.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників дати Україні системи ППО з наявних запасів, бо чекати на виготовлення нових немає часу.
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