Президент Румунії Йоханніс після зустріч з Байденом заявив, що розглядає можливість передачі Україні Patriot

Про це повідомляє Reuters.

"Протягом останніх кількох тижнів точилася дискусія про те, хто може надіслати системи Patriot в Україну", - сказав Йоханніс у Вашингтоні після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

За словами румунського президента, Байден згадав про заклики України та Німеччини до передачі Patriot для ЗСУ.

"Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що покинути Румунію без протиповітряної оборони - неприйнятно", - сказав Йоханніс.

У 2017 році Румунія підписала угоду на закупівлю Patriots на суму $4 млрд, що є найбільшим контрактом на закупівлю між країнами НАТО та ЄС на сьогодні, а перша партія була доставлена ​​у 2020 році.

Попри те, що в Румунії працює лише одна батарея, Йоханніс сказав, що обговорення стосувалося однієї з батарей, яка перебувала на передовій стадії введення в експлуатацію.

Йоханніс також сказав, що обговорив з Байденом свою кандидатуру на посаду голови НАТО і повторив, що не знімає свою кандидатуру, попри сильну підтримку прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте в Альянсі та Білому домі.

"Конкуренція — це добре, два сильні кандидати, тому що так буде більше тем для обговорення", — сказав він.