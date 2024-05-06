Шольц закликав партнерів дати Україні більше систем ППО з наявних запасів
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників дати Україні системи ППО з наявних запасів, бо чекати на виготовлення нових немає часу
Про це пише Tagesschau.
Шольц нагадав, що Берлін передає Києву вже третій ЗРК Patriot.
"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів, артилерії та зброї", - сказав політик, закликавши інших європейських лідерів приєднатися до ініціативи.
"Тому що ми не зможемо чекати, поки будуть вироблені нові системи. Ми повинні забезпечити Україні більше можливостей для протиповітряної оборони з наявних запасів", – резюмував канцлер ФРН.
- 11 квітня голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що Україна знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем.
- 13 квітня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.
- 17 квітня уряд Німеччини виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
- Виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони Iris-T.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.28 Купівля 39.28Продаж 39.8
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе