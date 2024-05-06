Шольц закликав партнерів дати Україні більше систем ППО з наявних запасів

Про це пише Tagesschau.

Шольц нагадав, що Берлін передає Києву вже третій ЗРК Patriot.

"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів, артилерії та зброї", - сказав політик, закликавши інших європейських лідерів приєднатися до ініціативи.

"Тому що ми не зможемо чекати, поки будуть вироблені нові системи. Ми повинні забезпечити Україні більше можливостей для протиповітряної оборони з наявних запасів", – резюмував канцлер ФРН.