У Венесуелі TikTok оштрафували на $10 млн за поширення челенджів, які призвели до смерті трьох дітей

Про це інформує Bloomberg.

TikTok притягнули до відповідальності через вірусні челенджі, в результаті виконання яких за останні місяці загинули троє дітей, а десятки інших людей зазнали поранень.

Представників соцмережі викликали до суду для розгляду справи про смерть трьох дітей віком 12, 13 і 14 років. Вони брали участь у челенджах, які, за словами президента Ніколаса Мадуро, передбачали вживання, вдихання і розповсюдження небезпечних сумішей хімічних речовин.

Судді заявили, що TikTok поділяє відповідальність за "відсутність своєчасного контролю" за челенджами на своїй платформі. Відтак, соцмережа повинна сплатити телекомунікаційному агентству Венесуели 10 мільйонів доларів протягом наступних 10 днів та відкрити офіс у країні.