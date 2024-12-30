Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Фільм "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР вийде на Netflix

Фільм "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР вийде на Netflix

Дар'я Тарасова
30 грудня, 2024 понедiлок
18:03
Кіно

Історична драма українського режисера Дениса Тарасова "БожеВільні" стане доступною для перегляду онлайн на стримінгу Netflix з 1 січня

Зміст

Про це повідомили в Держкіно.

Історична драма-трилер українського режисера Дениса Тарасова "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР стане доступною для онлайн-перегляду. Фільм з 1 січня зʼявиться на стримінговій платформі Netflix.

"БожеВільні" порушує важливе питання каральної психіатрії в СРСР, показуючи індивідуальні драми на фоні гострої соціальної проблематики.

Читайте також: "Багато акторів не мають голови": Ірма Вітовська-Ванца про відповідальність публічних людей, фільм "БожеВільні" та мову

Події стрічки розгортаються в 1970-х роках. Фільм розповідає історію молодого хлопця Андрія Довженка, який через любов до забороненої в СРСР музики потрапляє до так званої спеціалізованої психіатричної лікарні. Він має обрати: співпрацювати з КДБ і повернутися до родини чи розкрити правду про дисидентів, які стали жертвами каральної психіатрії.

Головну роль у фільмі виконав Костянтин Темляк, а акторка Ірма Вітовська-Ванца зіграла керівницю одного з відділень цього спецзакладу.

Андрій Довженко (Костянтин Темляк) — молода, творча та волелюбна людина, яка раптом з'ясовує жахливу правду про систему репресій в Радянському Союзі. Він дізнається, що більшість людей, обвинувачених за статтею "антирадянська діяльність", не потрапляли до в'язниць, а відправлялися до психіатричних лікарень спеціального типу. Цим людям приписували вигаданий діагноз "млявоплинна шизофренія", який був сфабрикований в кабінетах КДБ.

Теги:
Новини
Культура
Netflix
Читайте також:
грузія
Автор Світлана Кравченко
29 грудня, 2024 неділя
У Грузії відбулася інавгурація Кавелашвілі: Зурабішвілі заявила, що добровільно залишить президентський палац
Мелітополь
Автор Світлана Кравченко
29 грудня, 2024 неділя
У Мелітополі підірвали машину командира армії РФ, - ЗМІ
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.82
    Купівля 41.82
    Продаж 42.41
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
30 грудня
19:03
Роман Борщ
З російського полону повернувся колишній журналіст Еспресо Роман Борщ
18:57
Оновлено
Суд взяв під варту командира 211-ї бригади Побережнюка, якого підозрюють у покриванні знущань з військовослужбовців
18:53
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК в Україні
18:41
Окупанти обстріляли Нікопольщину: постраждав чоловік, є пошкодження
18:33
ЮНІСЕФ назвав 2024 рік одним із найгірших для дітей у зонах конфліктів
18:03
Поліція назвала ім'я окупанта, який наказав вбити Ірину Фількину. Фото "жінки з червоним манікюром" стало символом звірств РФ у Бучі
18:01
OPINION
Газовий вузол. Чи битимуть росіяни по українській ГТС
18:00
модульне містечко на Рівненщині
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
17:55
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:53
Ексклюзив
Політична воля Баку в досить жорсткій формі витверезила росіян, - авіаексперт Хазан про катастрофу азербайджанського літака
17:51
Митрополиту УПЦ (МП) Іванову, який благословив окупантів на захоплення Ізюма, оголосили підозру
17:47
Джоан Роулінґ
"Жодна дитина не народжується в неправильному тілі": Роулінг розкритикували через нову заяву про трансгендерів
17:47
Володимир Зеленський і Ольга Решетилова
Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовою омбудсменкою
17:46
Оновлено
Лідер нової сирійської адміністрації Ахмед аль-Шараа (справа) розмовляє з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою (ліворуч) під час зустрічі для сприяння зміцненню зв’язків між двома країнами. 30.12.2024, Дамаск, Сирія
Українська делегація в Дамаску зустрілася з новим фактичним лідером Сирії: говорили про встановлення довгострокових стратегічних відносин
17:32
ЗНО
Затверджено графік проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році
17:24
Ексклюзив
транзит газу, газ
Підвищення тарифів на транспортування газу не вплине на кінцевого споживача, - експерт Гончар
17:14
Росія планує підняти два затонулі в Керченській протоці танкери на початку літа
17:13
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують дозволити виїзд з України чоловікам до 24 років, які навчаються за кордоном
17:11
Україна повернула з полону 189 захисників
Бійці з Маріуполя, ЧАЕС і острова Зміїний: Україна повернула з полону 189 захисників
17:08
PR
Символ мужності та перемоги: Аврора запустила передпродаж іграшкової шаблі Івана Мазепи на AVRORA.UA
17:06
Російський газ
Газову голку майже зламано: з 1 січня 2025 року мають припинитися поставки російського газу до Європи територією України
16:49
У Білорусі стендап-коміка Славу Комісаренка заочно засудили до 6 років колонії за "наклеп на Лукашенка"
16:41
Оновлено
Україна США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд. Держдеп розкрив вміст
16:37
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 30 грудня
16:25
Сергій Марченко
Очільник Мінфіну Марченко розповів, чому влада підвищила податки та чи планує зробити це знову у 2025 році
16:19
ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 104 боєзіткнення: ворог здійснив 30 атак на Покровському напрямку
16:16
"Гра в кальмара 2" очолила список найпопулярніших серіалів Netflix у 93 країнах
16:16
Новини компаній
Мільярд для бюджету та майже пів мільярда на благодійність: IDS Ukraine відзвітувала про зростання виторгу та вартості компанії
16:12
Міністр фінансів США Єллен
Мінфін США оголосив про передачу Україні $3,4 млрд додаткової бюджетної допомоги
16:04
Оновлено
Паулу Фонсека
"Мілан" звільнив Фонсеку та призначив нового головного тренера
16:04
"Заробляв на підлеглих, які не з'являлися на службу": ДБР повідомило про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади
16:01
OPINION
блог Павло Казарін
Два висновки з війни. І обидва правдиві
15:41
Газмережі
З 2025 року в Україні вчетверо подорожчає транспортування газу для внутрішніх споживачів
15:41
Ексклюзив
Танки РФ
У росіян немає сил для стрімкого прориву позицій ЗСУ і виходу на міські межі Херсона і Запоріжжя, - військовий експерт Жмайло
15:37
Новини компаній
Закулісся святкової логістики: як працює склад EVA.UA, щоб доставляти замовлення швидко
15:26
У Московській області партизани підпалили два локомотиви, що мали відправитися на ТОТ України, - Андрющенко
15:12
Харківщина. Обстріл
Армія РФ вдарила по Ківшарівці на Харківщині: загинула жінка
14:55
Електронні сигарети
Бельгія першою в Європі заборонить продаж одноразових електронних сигарет
14:39
Ексміліціонера з Запоріжжя засудили за держзраду до 15 років ув'язнення
14:30
Санта Клаус
У школах Мінська заборонили згадувати на святах Санта-Клауса та співати Jingle Bells
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV