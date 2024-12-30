Фільм "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР вийде на Netflix
Історична драма українського режисера Дениса Тарасова "БожеВільні" стане доступною для перегляду онлайн на стримінгу Netflix з 1 січня
Про це повідомили в Держкіно.
Історична драма-трилер українського режисера Дениса Тарасова "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР стане доступною для онлайн-перегляду. Фільм з 1 січня зʼявиться на стримінговій платформі Netflix.
"БожеВільні" порушує важливе питання каральної психіатрії в СРСР, показуючи індивідуальні драми на фоні гострої соціальної проблематики.
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Події стрічки розгортаються в 1970-х роках. Фільм розповідає історію молодого хлопця Андрія Довженка, який через любов до забороненої в СРСР музики потрапляє до так званої спеціалізованої психіатричної лікарні. Він має обрати: співпрацювати з КДБ і повернутися до родини чи розкрити правду про дисидентів, які стали жертвами каральної психіатрії.
Головну роль у фільмі виконав Костянтин Темляк, а акторка Ірма Вітовська-Ванца зіграла керівницю одного з відділень цього спецзакладу.
Андрій Довженко (Костянтин Темляк) — молода, творча та волелюбна людина, яка раптом з'ясовує жахливу правду про систему репресій в Радянському Союзі. Він дізнається, що більшість людей, обвинувачених за статтею "антирадянська діяльність", не потрапляли до в'язниць, а відправлялися до психіатричних лікарень спеціального типу. Цим людям приписували вигаданий діагноз "млявоплинна шизофренія", який був сфабрикований в кабінетах КДБ.
- У перший вікенд прокату фільм "БожеВільні" зібрав 1,6 млн грн.
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