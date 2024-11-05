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Головна Кіно У перший вікенд прокату фільм "БожеВільні" зібрав 1,6 млн грн

У перший вікенд прокату фільм "БожеВільні" зібрав 1,6 млн грн

Дар'я Тарасова
5 листопада, 2024 вiвторок
11:15
Кіно БожеВільні

Минулого тижня розпочався український прокат історичної драми-трилера Дениса Тарасова "БожеВільні", з 31 жовтня фільм подивилися 9,5 тис. глядачів

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Про це повідомляє "Суспільне Культура".

31 жовтня на екрани кінотеатрів України вийшов фільм Дениса Тарасова "БожеВільні". Історична драма-трилер була представлена в межах Каннського кіноринку та отримала низку міжнародних нагород.

Після першого вікенду українського прокату касові збори становили 1 602 562 грн. З 31 жовтня продали 9 584 квитки.

Події стрічки "БожеВільні" розгортаються в 1970-х роках. Фільм розповідає історію молодого хлопця Андрія Довженка, який через любов до забороненої в СРСР музики потрапляє до так званої спеціалізованої психіатричної лікарні. Він має обрати: співпрацювати з КДБ і повернутися до родини чи розкрити правду про дисидентів, які стали жертвами каральної психіатрії.

Головну роль у фільмі виконав Костянтин Темляк, а акторка Ірма Вітовська-Ванца зіграла керівницю одного з відділень цього спецзакладу.

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Андрій Довженко (Костянтин Темляк) — молода, творча та волелюбна людина, яка раптом з'ясовує жахливу правду про систему репресій в Радянському Союзі. Він дізнається, що більшість людей, обвинувачених за статтею "антирадянська діяльність", не потрапляли до в'язниць, а відправлялися до психіатричних лікарень спеціального типу. Цим людям приписували вигаданий діагноз "млявоплинна шизофренія", який був сфабрикований в кабінетах КДБ.

 

Теги:
Новини
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