Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Загроза удару "Орешником": мережею шириться фейк про хакерську атаку на єдиний телемарафон

"Загроза удару "Орешником": мережею шириться фейк про хакерську атаку на єдиний телемарафон

Катерина Єсікова
30 грудня, 2024 понедiлок
21:34
Війна з Росією

У мережі поширюють фейкові інформацію про нібито хакерську атаку на Національний телемарафон, де буцімто попереджають про загрозу удару "Орешником"

Зміст

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, Telegram-канали поширюють повідомлення, в який йдеться, що зловмисники підмінили телеконтент  на інформацію про нібито загрозу удару "Орешником".

"Це – ворожий вкид! Українські телеканали функціонують належним чином. Жодних скарг від провайдерів чи глядачів не отримано, йдеться у заяві 1+1 Media", - пише Центр стратегічних комунікацій.

  • Шахраї розсилають користувачам месенджера Telegram повідомлення про нібито "подарунок" преміумпідписки з проханням активувати його через посилання.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
фейк
пропаганда
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+0.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.82
    Купівля 41.82
    Продаж 42.41
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
30 грудня
22:16
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 153 боєзіткнення: ворог 39 разів атакував на Покровському напрямку
22:11
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Грузинам важлива позиція України, невизнання виборів було б потужним сигналом, - громадський діяч Рибачук
22:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 30 грудня
21:46
Роман Машовець
Зеленський звільнив заступника Єрмака Романа Машовця
21:14
окупанти
Росіяни на Херсонщині готуються до штурмів і значних втрат серед своїх військових, - "Атеш"
21:06
Хорватія
Як Хорватія протистояла сербській пропаганді і перемогла у війні: документальний фільм на Еспресо у перший день нового року
20:47
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив очільників Київської і Полтавської ОДА
20:33
на фото: Майк Джонсон
Трамп виступив за переобрання Майка Джонсона спікером Палати представників
20:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Повернення військовополонених, нові механізми захисту прав військових та допомога від США. Колонка Сергія Згурця
20:01
OPINION
Про Ханукію на Майдані
19:58
волонтери податки
Зеленський продовжив дію податкових пільг для волонтерів і благодійників
19:56
долар євро валюта обмін
До держбюджету України цьогоріч надійшли $41,7 млрд зовнішнього фінансування: третина з них – гранти
19:32
зерно, зернова угода
Україна наростила експорт у 2024 році: ключовим торговельним партнером залишився ЄС
19:32
Оновлено
Україна повернула з полону 189 захисників
Бійці з Маріуполя, ЧАЕС і острова Зміїний: Україна повернула з полону 189 захисників
19:20
Огляд
Михайло Мудрик, збірна України, Україна - Грузія
Турбулентність на Євро, страждання в Лізі націй та шанси у відборі ЧС. Яким був 2024 рік для збірної України
19:14
"Майже 3 роки тяжких випробувань": з російського полону повернулись 11 військовослужбовців бригади "Азов"
19:03
Роман Борщ
З російського полону повернувся колишній журналіст Еспресо Роман Борщ
18:57
Оновлено
Суд взяв під варту командира 211-ї бригади Побережнюка, якого підозрюють у покриванні знущань з військовослужбовців
18:53
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК в Україні
18:41
Окупанти обстріляли Нікопольщину: постраждав чоловік, є пошкодження
18:33
ЮНІСЕФ назвав 2024 рік одним із найгірших для дітей у зонах конфліктів
18:03
Фільм "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР вийде на Netflix
18:03
Поліція назвала ім'я окупанта, який наказав вбити Ірину Фількину. Фото "жінки з червоним манікюром" стало символом звірств РФ у Бучі
18:01
OPINION
Газовий вузол. Чи битимуть росіяни по українській ГТС
18:00
модульне містечко на Рівненщині
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
17:55
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:53
Ексклюзив
Політична воля Баку в досить жорсткій формі витверезила росіян, - авіаексперт Хазан про катастрофу азербайджанського літака
17:51
Митрополиту УПЦ (МП) Іванову, який благословив окупантів на захоплення Ізюма, оголосили підозру
17:47
Джоан Роулінґ
"Жодна дитина не народжується в неправильному тілі": Роулінг розкритикували через нову заяву про трансгендерів
17:47
Володимир Зеленський і Ольга Решетилова
Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовою омбудсменкою
17:46
Оновлено
Лідер нової сирійської адміністрації Ахмед аль-Шараа (справа) розмовляє з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою (ліворуч) під час зустрічі для сприяння зміцненню зв’язків між двома країнами. 30.12.2024, Дамаск, Сирія
Українська делегація в Дамаску зустрілася з новим фактичним лідером Сирії: говорили про встановлення довгострокових стратегічних відносин
17:32
ЗНО
Затверджено графік проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році
17:24
Ексклюзив
транзит газу, газ
Підвищення тарифів на транспортування газу не вплине на кінцевого споживача, - експерт Гончар
17:14
Росія планує підняти два затонулі в Керченській протоці танкери на початку літа
17:13
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують дозволити виїзд з України чоловікам до 24 років, які навчаються за кордоном
17:08
PR
Символ мужності та перемоги: Аврора запустила передпродаж іграшкової шаблі Івана Мазепи на AVRORA.UA
17:06
Російський газ
Газову голку майже зламано: з 1 січня 2025 року мають припинитися поставки російського газу до Європи територією України
16:49
У Білорусі стендап-коміка Славу Комісаренка заочно засудили до 6 років колонії за "наклеп на Лукашенка"
16:41
Оновлено
Україна США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд. Держдеп розкрив вміст
16:25
Сергій Марченко
Очільник Мінфіну Марченко розповів, чому влада підвищила податки та чи планує зробити це знову у 2025 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV