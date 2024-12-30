"Загроза удару "Орешником": мережею шириться фейк про хакерську атаку на єдиний телемарафон

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, Telegram-канали поширюють повідомлення, в який йдеться, що зловмисники підмінили телеконтент на інформацію про нібито загрозу удару "Орешником".

"Це – ворожий вкид! Українські телеканали функціонують належним чином. Жодних скарг від провайдерів чи глядачів не отримано, йдеться у заяві 1+1 Media", - пише Центр стратегічних комунікацій.