"Загроза удару "Орешником": мережею шириться фейк про хакерську атаку на єдиний телемарафон
У мережі поширюють фейкові інформацію про нібито хакерську атаку на Національний телемарафон, де буцімто попереджають про загрозу удару "Орешником"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Так, Telegram-канали поширюють повідомлення, в який йдеться, що зловмисники підмінили телеконтент на інформацію про нібито загрозу удару "Орешником".
"Це – ворожий вкид! Українські телеканали функціонують належним чином. Жодних скарг від провайдерів чи глядачів не отримано, йдеться у заяві 1+1 Media", - пише Центр стратегічних комунікацій.
- Шахраї розсилають користувачам месенджера Telegram повідомлення про нібито "подарунок" преміумпідписки з проханням активувати його через посилання.
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