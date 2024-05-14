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Розвідка Британії назвала мету наступу росіян на Харківщині

14 травня, 2024 вiвторок
13:07
Війна з Росією окупанти
Зміст

Відкриваючи новий "фронт", Росія, швидше за все, намагається відволікти українські ресурси від інших його ділянок і створити загрозу для Харкова

Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

Там зазначили, що новостворене північне угрупування російських окупаційних військ взяло під свій контроль кілька сіл у Харківській області. Водночас за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є найближчою метою Росії, зараз тривають бої.

﻿﻿За даними британської розвідки, відкриваючи додатковий напрямок для наступу, Росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України.

При цьому аналітики вважають малоймовірним, що Росія накопичила достатню бойову міць, аби захопити Харків без залучення додаткових військ у регіон.

  • 14 травня аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що вважає, що наступ окупантів на Харківщині має на меті не тільки розтягнути сили ЗСУ, а й створити умови для наступальних дій на Купʼянському напрямку.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Харківщина
Велика Британiя
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