Розвідка Британії назвала мету наступу росіян на Харківщині
Відкриваючи новий "фронт", Росія, швидше за все, намагається відволікти українські ресурси від інших його ділянок і створити загрозу для Харкова
Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.
Там зазначили, що новостворене північне угрупування російських окупаційних військ взяло під свій контроль кілька сіл у Харківській області. Водночас за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є найближчою метою Росії, зараз тривають бої.
За даними британської розвідки, відкриваючи додатковий напрямок для наступу, Росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України.
При цьому аналітики вважають малоймовірним, що Росія накопичила достатню бойову міць, аби захопити Харків без залучення додаткових військ у регіон.
- 14 травня аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що вважає, що наступ окупантів на Харківщині має на меті не тільки розтягнути сили ЗСУ, а й створити умови для наступальних дій на Купʼянському напрямку.
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