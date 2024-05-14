Розвідка Британії назвала мету наступу росіян на Харківщині

Про це йдеться у звіті міноборони Великої Британії.

Там зазначили, що новостворене північне угрупування російських окупаційних військ взяло під свій контроль кілька сіл у Харківській області. Водночас за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є найближчою метою Росії, зараз тривають бої.



﻿﻿За даними британської розвідки, відкриваючи додатковий напрямок для наступу, Росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України.

При цьому аналітики вважають малоймовірним, що Росія накопичила достатню бойову міць, аби захопити Харків без залучення додаткових військ у регіон.