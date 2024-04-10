Україна все частіше почала використовувати FPV-дрони через затримку допомоги від Заходу, - Foreign Policy
Українські військові почали все частіше використовувати FPV-дрони на фронті. Саме так Україна протистоїть РФ поки чекає допомогу від Заходу
Про це повідомляє Foreign Policy, посилаючись на представника НАТО, пише "Суспільне".
Зазначається, що на третій рік повномасштабного російського вторгнення в Україну використовувати FPV-дрони стали майже на всіх ділянках фронту.
Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі розповів, що точність FPV-дронів становить менше ніж 50%. За його словами, для знищення танка може знадобитися з десяток або більше дронів.
У виданні припускають, що це все є ознакою зростаючої залежності ЗСУ від безпілотників у ситуації, коли Україна чекає від США та інших країн Заходу постачання боєприпасів.
Довідка. FPV-дрони - це недорогі безпілотники, що коштують близько 400 доларів і здатні нести до п'яти, а то й більше кілограмів вибухівки. Вони часто несуть гранати або бомби, які іноді вибухають у польоті. Такі дрони оснащені досить дешевими камерами, і їм складно виходити на ціль уночі або в похмуру погоду.
- Ворог перестав застосовувати техніку на лівобережжі Херсонщини через ефективність українських FPV-дронів.
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