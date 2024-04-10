Україна все частіше почала використовувати FPV-дрони через затримку допомоги від Заходу, - Foreign Policy

Про це повідомляє Foreign Policy, посилаючись на представника НАТО, пише "Суспільне".

Зазначається, що на третій рік повномасштабного російського вторгнення в Україну використовувати FPV-дрони стали майже на всіх ділянках фронту.

Старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі розповів, що точність FPV-дронів становить менше ніж 50%. За його словами, для знищення танка може знадобитися з десяток або більше дронів.

У виданні припускають, що це все є ознакою зростаючої залежності ЗСУ від безпілотників у ситуації, коли Україна чекає від США та інших країн Заходу постачання боєприпасів.

Довідка. FPV-дрони - це недорогі безпілотники, що коштують близько 400 доларів і здатні нести до п'яти, а то й більше кілограмів вибухівки. Вони часто несуть гранати або бомби, які іноді вибухають у польоті. Такі дрони оснащені досить дешевими камерами, і їм складно виходити на ціль уночі або в похмуру погоду.