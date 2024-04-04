На лівобережній Херсонщині ворог не застосовує техніку через українські fpv-дрони, - речник УДА "Південь" Братчук
Ворог перестав застосовувати техніку на лівобережжі Херсонщини через ефективність українських fpv-дронів
Про це розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в етері телеканалу "Еспресо".
"На цьому напрямку окупанти не застосовують техніку через ефективність fpv-дронів ЗСУ. Саме ці дрони кошмарять потім цю ворожу техніку. Як бачимо, fpv-дрони рятують життя нашим військовим і знищують ворожу техніку. Але пам'ятаємо, що їх не буває багато, як і артилерійських снарядів", - зазначив він.
В плані ворожих обстрілів, на Херсонщині ситуація стабільна, без кардинальних змін, але українські плацдарми працюють, додав Братчук.
"На лівобережній Херсонщині наші плацдарми діють. Ворог знову намагається більш інтенсивно атакувати. Армія РФ робить це малими групами, але досить часто. Окупанти намагаються створити тактику "комариних укусів", але нічого не вдається, ЗСУ відбиваються", - сказав речник Української добровольчої армії Південь.
- 4 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак позицій наших військ.
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