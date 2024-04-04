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Війна з Росією: хроніка
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Упродовж минулої доби на фронті відбулося 65 боєзіткнень, ЗСУ відбили атаки на 6 напрямках

4 квітня, 2024 четвер
07:32
Війна з Росією Атака шахедів, ЗСУ

Протягом минулої доби між двома арміями відбулося 65 бойових зіткнень. Натомість українські захисники відбили атаки російських окупантів на 6 напрямках

Про це 4 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак позицій наших військ.

Армія РФ завдала 6 ракетних та 85 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БПЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Самотоївка Сумської області; Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Часів Яр, Андріївка, Нью-Йорк, Стара Миколаївка, Торецьк, Дружба, Керамік, Новокалинове, Очеретине, Уманське, Карлівка, Семенівка, Новоселівка Перша, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили радіолокаційну станцію та станцію РЕБ ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійській системі, радіолокаційній станції, станції РЕБ, пункту управління БПЛА та іншому важливому об’єкту противника.

  • Російська окупаційна армія значно збільшила механізовані штурмові операції по всій лінії фронту.
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