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Війна з Росією: хроніка
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Росія активізувалася на Лиманському напрямку: ISW проаналізував ситуацію на фронті

4 квітня, 2024 четвер
06:26
Війна з Росією ЗСУ війна

Російська окупаційна армія значно збільшила механізовані штурмові операції по всій лінії фронту

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Схоже, що російські війська збільшили кількість і розмір механізованих наземних штурмів на окремих ділянках лінії фронту протягом останніх двох тижнів, що свідчить про помітне загальне збільшення російської механізованої штурмової операції на всьому театрі бойових дій", - йдеться у повідомленні.

20 березня стало відомо, що українські сили відбили великий російський штурм на Лиманському напрямку, і опублікували геолокаційні кадри, на яких видно знищену техніку ворога біля Тернів.

Зазначається, що 30 березня українські сили завдали поразки російському механізованому штурму чисельністю в батальйон поблизу Тоненьке, до якого російські сили, як повідомляється, застосували щонайменше 36 танків і 12 БМП.

"Можливо, російські війська посилять механізовані штурми до того, як навесні багниста місцевість стане більш помітною та ускладнить механізовану маневрову війну. Можливо, російські війська також посилюють механізовані напади, щоб скористатися нестачею військової техніки в Україні до прибуття очікуваної допомоги Заходу у сфері безпеки", - вважають аналітики.

  • Російська Федерація за день може використовувати до 100 повітряних цілей різного типу, проте Україна очікує масованих атак ворога й готова до них.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Лиман
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