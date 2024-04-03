Протягом дня росіяни можуть застосовувати до сотні повітряних цілей різного типу, - речник Повітряних сил Євлаш
Російська Федерація за день може використовувати до 100 повітряних цілей різного типу, проте Україна очікує масованих атак ворога й готова до них
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
За його словами, окупанти не можуть повністю витрачати всі ракети, адже вони залишають свій стратегічний запас для надзвичайних випадків.
"Ми очікуємо і готові до масованих атак. Ворог, як показують останні тенденції, може використовувати приблизно до 100 повітряних цілей різного типу, які рухаються з різною швидкістю, на різній висоті, які собою являють як крилаті, так і балістичні ракети, керовані авіаційні ракети та шахеди, які противник останнім часом впускав масованими групами і протягом ночі вони могли кружляти Україною, досягаючи або не досягаючи певних цілей", - розповів Євлаш.
Також він акцентував: росіяни в подальшому здійснюватимуть атаки на критичну і стратегічну українську інфраструктуру, оскільки вони продовжують накопичувати ракети різних типів.
"Проте ми також проводимо вивчення тактики їх застосування, як їх БПЛа, так і ракет, які вони використовують зі своїх МІГів, Су, Ту, і вже вживаємо всіх необхідних заходів для того, аби маневрувати нашими засобами та силами, які є в наявності та завдавати ефективного ураження всім повітряним цілям", - додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.
- 1 квітня Повітряні сили України збили російський ударний безпілотник "Форпост". Це один із найдорожчих БПЛА, його вартість складає близько $7 млн.
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