"Такі цілі у нас бувають нечасто": Повітряні сили знищили ударний БПЛА росіян вартістю $7 млн

Про це повідомили Повітряні сили України, а також подробиці розповів у етері телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Упродовж дня, 01 квітня 2024 року воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено російський ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост" в акваторії Чорного моря", - повідомили українські пілоти.

Ілля Євлаш зазначив, що такі цілі "впіймати" вдається нечасто.

"Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить гарну ціль, такі цілі у нас бувають нечасто, однак нам все ж таки вдалося уразити один з найдорожчих безпілотних літальних апаратів ударних типу "Форпост" - це російський БПЛА. Це досить незвичайна ціль, але все ж таки нам вдалося його знищити", - розповів він.

Також він зазначив, що дрон може нести різне бойове навантаження та протягом досить довгого часу виконувати поставлені бойові вздовж лінії зіткнення.

"Це дещо нагадує аналог Байрактара, тобто він досить великий, він може проводити і розвідку, і в тому числі нести ще додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет, або іншого озброєння, яким він буде обладнаний, для того, аби вражати наземні цілі" - зазначив речник Плвітряних сил.