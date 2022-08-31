Над Херсонщиною збито російський безпілотник "Форпост"
Ввечері, 30 серпня, українські захисники збили над Херсонською областю російський безпілотник "Форпост"
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Зенітно-ракетний підрозділ збив безпілотник близько 22:00.
"Близько 22:00 години, в небі над Херсонською областю, зенітно-ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник, імовірно "Форпост", - повідомив Братчук.
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