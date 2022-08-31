Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Зенітно-ракетний підрозділ збив безпілотник близько 22:00.

"Близько 22:00 години, в небі над Херсонською областю, зенітно-ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник, імовірно "Форпост", - повідомив Братчук.

30 серпня в адміністрації США розповіли, що надана Україні зброя призначена для контрнаступу на Півдні.

30 серпня розпочався новий етап контрнаступу ЗСУ на Херсонщині. Окупанти стягнули до кордонів України близько 400 літаків і 350 гвинтокрилів, готуючи, ймовірно, нову тактику проривів углиб українського повітряного простору.

Від ранку 30 серпня в Херсоні лунали нові вибухи, а в області оголосили повітряну тривогу.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про важкі бої на Херсонщині й закликав активніше допомагати ЗСУ дронами й автівками.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич попросив мешканців Херсонщини дотримуватися правил безпеки та зберігати інформаційну тишу про дії Збройних Сил України.

В тимчасово окупованому Бериславі Херсонської області, 30 серпня, почали вибухати склади боєприпасів російських окупантів

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